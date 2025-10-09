O que já se sabe sobre a primeira fase do acordo de paz em Gaza entre Israel e o Hamas

Reuters Palestinos celebram o acordo anunciado na quarta-feira O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira (08/10) a aprovação do primeiro estágio de um acordo de paz entre Israel e o Hamas para Gaza que poderia levar ao fim do conflito na região. O anúncio ocorre dois anos e dois dias após Israel lançar uma ofensiva militar na Faixa de Gaza em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023, quando homens armados liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram outras 251 reféns.

Desde então, mais de 67 mil pessoas foram mortas nas operações militares israelenses em Gaza, incluindo cerca de 20 mil crianças, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas. Confira a seguir, o que se sabe sobre o acordo, e o que ainda não está claro. O que foi anunciado? Após intensas negociações no Egito, Israel e o Hamas concordaram com a primeira fase de um plano de paz dos EUA, segundo Trump. Ao anunciar o acordo nas redes sociais, o presidente americano afirmou: "Isso significa que todos os reféns serão libertados muito em breve, e Israel vai retirar suas tropas até uma linha acordada."

Trump disse que "todas as partes" seriam tratadas de forma justa e descreveu o pacto como "os primeiros passos rumo à paz duradoura". O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou o momento como "um grande dia para Israel" e disse que seu governo se reunirá nesta quinta-feira (09/10) para aprovar o acordo e "trazer todos os nossos queridos reféns de volta para casa". Ao confirmar o anúncio, o Hamas declarou que o pacto "encerra a guerra em Gaza, garante a retirada completa das forças de ocupação, permite a entrada de ajuda humanitária e estabelece uma troca de prisioneiros".

O que foi acordado é a primeira fase de um plano que o presidente anunciou na Casa Branca na semana passada, juntamente com Netanyahu, que já foi acusado de sabotar os esforços para um acordo no passado. Desta vez, Trump, supostamente impaciente e irritado com Netanyahu, parece ter usado o poder que só os americanos têm para influenciar Israel, deixando Netanyahu sem outra opção a não ser se envolver no processo. Ameaçado por Trump com "obliteração completa", o Hamas também estava sob intensa pressão. Países árabes e muçulmanos abraçaram o plano do presidente, e houve forte envolvimento do Egito, Catar e Turquia nas negociações.

Israel e o Hamas não mantêm contato direto. As negociações foram mediadas por Steve Witkoff, enviado de Trump para o Oriente Médio, Jared Kushner, genro de Trump, e por representantes do Egito, do Catar e da Turquia. EPA Netanyahu garantiu o apoio do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ao plano de paz no final de setembro O que acontece agora? O governo de Israel deve votar o acordo nesta quinta-feira (09/10). Se o texto for aprovado formalmente, Israel deverá retirar suas tropas da Faixa de Gaza até a área negociada, disse um alto funcionário da Casa Branca à emissora CBS News. Segundo essa fonte, a retirada militar deve ocorrer em até 24 horas.