Mauro Vieira e Marco Rubio conversam por telefone e combinam encontro em Washington

AFP/Getty Images Vieira e Rubio acordaram que equipes dos dois governos se reunirão em algum momento próximo em Washington, em data a ser definida O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone com o Secretário de Estado americano, Marco Rubio, informou o Itamaraty nesta quinta-feira (9/10). A conversa deu continuidade às tratativas entre os dois países iniciadas pelo diálogo entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump na segunda-feira (6/10).

Segundo o Itamaraty, "após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral", Rubio e Vieira acordaram que equipes de ambos os governos se reunirão em algum momento próximo em Washington, em data a ser definida, "para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes". Ainda de acordo com a pasta, Rubio convidou o chanceler brasileiro para integrar a delegação, "de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos". Na segunda-feira, Trump e Lula conversaram pela primeira vez, desde que os Estados Unidos anunciaram tarifas de 50% sobre produtos brasileiros em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma videoconferência de cerca de 30 minutos de duração, os presidentes tiveram "uma ótima conversa", segundo Trump publicou em sua rede social, "em tom amistoso", de acordo com nota enviada posteriormente pelo Planalto.

Essa pessoa disse que o governo brasileiro não ignora o fato de Rubio ser apontado como um integrante da chamada ala "ideológica" do governo Trump. Por outro lado, a fonte diz que, para o governo brasileiro, é melhor ter um negociador diretamente ligado ao presidente e com o seu aval a ter que negociar com alguém sem interlocução direta com Trump. Em entrevista à TV Mirante, do Maranhão, na terça-feira (7/10), Lula disse que pediu a Donald Trump que Rubio converse "sem preconceito" com o Brasil.