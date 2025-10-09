Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas diz ter recebido garantias para 'fim da guerra' em Gaza
Agência BBC

Importante figura do Hamas diz que 'a guerra terminou completamente', mas, por enquanto, o governo israelense não confirmou o acordo de cessar-fogo, e tanto Israel quanto os EUA ainda não comentaram a declaração do Hamas.
Tipo Notícia

Uma pessoa enrolada na bandeira de Israel dança com outra vestida com uma camiseta estampada com a bandeira dos Estados Unidos em uma rua em Tel Aviv.
Ronen Zvulun/Reuters

Khalil al-Hayya, importante figura do Hamas, afirmou nesta quinta-feira (9/10) ter recebido garantias dos Estados Unidos e de mediadores envolvidos nas negociações de paz com Israel de que "a guerra terminou completamente".

Em sua declaração, Hayya disse que o acordo inclui um "cessar-fogo permanente", a retirada das tropas israelenses, a entrada de ajuda humanitária e a reabertura da passagem de Rafah.

Hayya também falou sobre a "troca de prisioneiros" prevista no acordo, que, segundo ele, resultará na prisão perpétua de 250 pessoas e na libertação de 1.700 detidos de Gaza, presos após 7 de outubro, juntamente com todas as mulheres e crianças.

Ele acrescentou que o Hamas está concluindo as etapas restantes do acordo.

O governo israelense, no entanto, ainda não confirmou o acordo de cessar-fogo, e tanto Israel quanto os EUA ainda não comentaram a declaração do Hamas.

Na quarta-feira (8/10), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anunciado a aprovação do "primeiro estágio de um acordo de paz entre Israel e o Hamas" para Gaza que poderia levar ao fim do conflito na região.

O anúncio ocorreu dois anos e dois dias após Israel lançar uma ofensiva militar na Faixa de Gaza em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023, quando homens armados liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram outras 251 reféns.

Desde então, mais de 67 mil pessoas foram mortas nas operações militares israelenses em Gaza, incluindo cerca de 20 mil crianças, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou o momento como "um grande dia para Israel" e disse que seu governo se reuniria nesta quinta para aprovar o acordo e "trazer todos os nossos queridos reféns de volta para casa".

Ao confirmar o anúncio, o Hamas declarou que o pacto "encerra a guerra em Gaza, garante a retirada completa das forças de ocupação, permite a entrada de ajuda humanitária e estabelece uma troca de prisioneiros".

Trump deve visitar Israel e o Egito no fim de semana, como parte de uma viagem ao Oriente Médio.

Fora do Oriente Médio, líderes europeus e árabes estão se reunindo em Paris para discutir como podem apoiar o fim da guerra. A Secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, afirmou que não pode haver papel para o Hamas em Gaza.

Esta reportagem está em atualização.

Khalil Al-Hayya está sentado em uma mesa vestindo camisa branca e blazer, com a mão no peito enquanto fala. Ao lado dele, outro homem vestido de maneira parecida.
Al-Qahera News/Reuters
Khalil Al-Hayya, à esquerda, durante o anúncio do cessar-fogo em Gaza feito em Sharm El-Sheikh, no Egito.

