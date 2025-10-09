Como o governo foi derrotado na Câmara em votação sobre MP para elevar impostos

Agência Brasil Por 251 a 193 votos, parlamentares tiraram da pauta de votações o texto, que era uma alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) A Câmara dos Deputados impôs uma derrota ao governo Lula à noite desta quarta-feira (08/10) ao deixar perder a validade uma Medida Provisória (MP) que previa o aumento de tributos. A MP tinha como objetivo elevar a arrecadação para equilibrar as contas públicas no Orçamento de 2026.

Por 251 a 193 votos, parlamentares tiraram da pauta de votações o texto, que havia sido negociada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) proposto inicialmente pelo governo. As Medidas Provisórias têm prazo de até 120 dias para serem votadas pelo Congresso ou perdem a validade, como foi o caso da MP que caducou ontem. O ministro Fernando Haddad havia cobrado, na quarta-feira, 8/10, que o Congresso cumprisse acordo em torno da medida, que previa novas fontes de arrecadação, como tributação de investimentos. Haddad disse que o texto era "fruto de um acordo, com concessões mútuas, e é um texto sóbrio, que leva o país a um fechamento de ciclo com sustentabilidade social e econômica."

Aliados do governo acusam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de ter feito campanha contra a MP. "O Tarcísio, em vez de governar São Paulo, fica telefonando para deputado para pressionar, para não aprovar", disse o relator da MP, deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP). Em entrevista à CNN, Tarcísio disse que a população não aguenta mais aumento de impostos e que o governo Lula precisa ter responsabilidade fiscal. "Não torço pelo pior", disse ele ao canal de TV. Para compensar a votação, o governo poderá ter que fazer contingenciamentos de gastos e até bloqueio de emendas. Havia previsão de que a medida levaria a uma arrecadação de R$ 20,9 bilhões e corte de gastos de R$ 10,7 bilhões em 2026.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, disse que uma derrota da MP poderia levar ao bloqueio de R$ 7 a R$ 10 bilhões em emendas parlamentares. Depois da votação, disse que o governo dispõe de um arsenal de alternativas para compensar a medida. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou que o que aconteceu foi "um ato de sabotagem contra o Brasil." "Aqui há uma vontade de tentar impor uma derrota política ao presidente Lula, mas na verdade estão impondo uma derrota ao Brasil. Estão cortando R$ 35 bilhões, que não é dinheiro novo, como eles falam. Já estava na peça orçamentária para 2026. E isso vai ter um impacto agora de R$ 10 bilhões", disse.