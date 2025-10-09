Barroso anuncia aposentadoria: como membros dos Supremos são escolhidos no Brasil e em outros países

Antonio Augusto/STF O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou na tarde desta quinta-feira (09/10) sua aposentadoria antecipada — ele teria cargo garantido até os 75 anos, ou seja, até 2033. Com a aposentadoria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá fazer uma nova indicação.

Em entrevista coletiva após o anúncio, Barroso disse acreditar que Lula já "suspeitava" de sua saída e que o presidente terá "mulheres competentes" e "homens competentes" para indicar. Em seu terceiro mandato como presidente, Lula já escolheu dois ministros do STF. O primeiro foi seu ex-advogado Cristiano Zanin, que o defendeu na Operação Lava Jato — ele substituiu o ministro Ricardo Lewandowski e tomou posse em agosto de 2023. Flávio Dino foi o segundo. Ex-ministro da Justiça do petista, ele entrou na Corte em fevereiro de 2024 para a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber.

Mas como funciona a escolha de um ministro do STF? FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL Dino será sabatinado pelo Senado e terá que ser aprovado por maioria absoluta No Brasil, o STF é composto de 11 ministros. Os membros da Suprema Corte devem ser "brasileiros natos", ter mais de 35 anos e menos de 75 anos, além "de notável saber jurídico" e "reputação ilibada". Eles são nomeados pelo presidente da República. E não há mandatos: os ministros devem deixar o cargo quando completam 75 anos.

Não há prazo definido para o presidente fazer esta escolha. A então presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, levou quase um ano para indicar Edson Fachin para a vaga deixada por Joaquim Barbosa, em 2015. Após a indicação, o nome tem que de ser aprovado na Comissão de Constituição de Justiça do Senado e depois pelo plenário do Casa, onde precisará da maioria absoluta dos votos (41 dos 81 senadores), para ser empossado. Escolha política O processo de escolha é, essencialmente, político e se espelha no da Constituição dos Estados Unidos, que estabeleceu os Três Poderes e o sistema chamado de freios e contrapesos.

Nove juízes formam o Supremo daquele país; eles são escolhidos pelo presidente e por ele nomeados após aprovação do Senado, por maioria simples. Não há limites mínimos e máximos de idade, aposentadoria compulsória ou quaisquer requisitos de capacidade, exceto a cidadania americana. Os magistrados têm mandato vitalício ou podem decidir se aposentar.