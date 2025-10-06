TikTok recomenda conteúdo sexual e pornografia para crianças, denuncia relatório

Getty Images O algoritmo do TikTok recomenda pornografia e conteúdo sexualizado para contas de crianças, afirma um novo relatório da Global Witness (organização de defesa dos direitos humanos). Pesquisadores da organização criaram perfis falsos de crianças de 13 anos e ativaram as configurações de segurança, mas ainda assim receberam indicações de buscas com termos sexualmente explícitos. Essas recomendações direcionaram a vídeos sexuais, incluindo imagens de penetração.

O TikTok afirmou estar comprometido a oferecer experiências seguras e adequadas para menores de idade. Além disso, a empresa disse ter tomado medidas imediatas após ser informada do problema pela Global Witness. As quatro contas falsas foram criadas entre julho e agosto deste ano. Os pesquisadores usaram datas de nascimento falsas, fingindo ser adolescentes de 13 anos, e não foram solicitados a fornecer outras informações para confirmar suas identidades. Pornografia Os pesquisadores da Global Witness também ativaram o "modo restrito" da plataforma, que, segundo o TikTok, impede que os usuários vejam "temas adultos ou complexos, como... conteúdo sexualmente sugestivo". Mesmo sem realizar buscas, os pesquisadores encontraram termos abertamente sexuais sendo sugeridos na seção "você pode gostar" do aplicativo. As sugestões levavam a vídeos de mulheres simulando masturbação, exibindo roupas íntimas em locais públicos ou mostrando os seios.

Em casos extremos, o conteúdo incluía filmes pornográficos explícitos de sexo com penetração. Esses vídeos estavam incorporados a materiais aparentemente inofensivos, em uma estratégia bem-sucedida de driblar a moderação da plataforma. Ava Lee, da Global Witness, disse à BBC que as descobertas foram um "grande choque" para os pesquisadores. Segundo Lee, "o TikTok não está apenas falhando em impedir que crianças acessem conteúdo inapropriado — ele está sugerindo isso a elas assim que criam uma conta".

A Global Witness é um grupo ativista que investiga como grandes empresas de tecnologia influenciam discussões sobre direitos humanos, democracia e mudanças climáticas. Os pesquisadores da organização identificaram o problema em abril, enquanto conduziam outros estudos. Vídeos removidos A Global Witness informou o TikTok, que afirmou ter tomado medidas imediatas para resolver o problema.

Mas no final de julho e agosto deste ano, o grupo repetiu o levantamento e constatou que o aplicativo ainda recomendava conteúdo sexual. O TikTok afirmou ter mais de 50 recursos projetados para proteger adolescentes: "Estamos totalmente comprometidos a fornecer experiências seguras e adequadas à idade". O aplicativo disse também que remove 9 em cada 10 vídeos que violam suas diretrizes antes mesmo de serem visualizados. Após ser alertado pela Global Witness, o TikTok afirmou ter tomado medidas para "remover conteúdo que violava nossas políticas e lançar melhorias em nosso recurso de sugestão de pesquisa".