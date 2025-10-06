Por que Marco Rubio pode ser um obstáculo para a aproximação entre Lula e Trump

Nathan Howard/AFP via Getty Images Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva conversaram pela primeira vez, nesta segunda-feira (6/10), desde que os Estados Unidos anunciaram tarifas de 50% sobre produtos brasileiros em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, Donald Trump. Em uma videoconferência de cerca de 30 minutos de duração, os presidentes tiveram "uma ótima conversa", segundo Trump publicou em sua rede social, "em tom amistoso", de acordo com nota enviada posteriormente pelo Planalto.

Ela disse que o governo brasileiro não ignora o fato de Rubio ser apontado como um integrante da chamada ala "ideológica" do governo Trump. Por outro lado, a fonte diz que, para o governo brasileiro, é melhor ter um negociador diretamente ligado ao presidente e com o seu aval a ter que negociar com alguém sem interlocução direta com o Trump. 'Rubio é caminho mais difícil para o Brasil' A indicação de Marco Rubio como possível líder das negociações com o Brasil é vista como delicada por analistas e celebrada por aliados de Bolsonaro, que buscar minimizar a nova aproximação.

"Nomear Marco Rubio como o homem de ponta de Trump é o caminho mais difícil para o Brasil — ele é um cético de longa data em relação a Lula e pode insistir em demandas relacionadas à Venezuela, China e muito mais", escreveu o brasilianista Brian Winter, editor da revista Americas Quarterly, na rede social X. O empresário Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, foi às redes sociais dizer que colocar Marco Rubio para negociar significa "zero de avanço". Figueiredo e Eduardo foram denunciados, no último dia 22, pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por coação no curso de processo, por ter articulado sanções contra o país e autoridades brasileiras, numa tentativa de influenciar o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado.