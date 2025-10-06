'Mudarei a monarquia quando for rei', diz príncipe William em entrevista rara

AppleTV+/PA Príncipe William falou mais abertamente com ator Eugene Levy do que em outras entrevistas com jornalistas O príncipe William, primeiro na linha sucessória do trono britânico, afirmou que pretende implementar mudanças na monarquia quando se tornar rei, em uma entrevista considerada por fontes do palácio como a mais aberta que ele já concedeu. William falou com o ator Eugene Levy em Windsor para o programa O Viajante Relutante com Eugene Levy, da Apple TV+. Durante a conversa, Levy questionou William sobre seu futuro papel como rei.

"Creio que é seguro dizer que mudanças estão na minha agenda", afirmou William, o primeiro na linha sucessória do rei Charles 3º. "Mudanças para melhor, e eu as aceito, gosto dessas mudanças. Não as temo, é isso que me anima, a ideia de poder promover algumas alterações. Não de forma radical, mas mudanças que considero necessárias." AppleTV+/PA O ator e co-criador da série Schitt's Creek, Eugene Levy, recebeu uma visita guiada ao castelo de Windsor pelo Príncipe William O príncipe William levou o ator Eugene Levy para um passeio pelo Castelo de Windsor, chegando ao encontro em uma scooter elétrica que disse usar para se locomover pelos jardins. Tradicionalmente, entrevistas com a família real são raras e formais. O cenário costuma ser uma sala de palácio equipada com câmeras e iluminação, e o entrevistador, um jornalista experiente, segue semanas de preparação com notas e discussão de temas específicos. É uma fórmula batida — mas agora está claro que esse não é o estilo do príncipe William.

Durante a visita aos principais cômodos do castelo, William afirmou ser fã da série de filmes American Pie, na qual Levy interpretava o pai do protagonista. Ele também comentou sobre sua história familiar. "Acho que, se você não tomar cuidado, a história pode ser um peso real e uma âncora ao seu redor, e você pode se sentir sufocado por ela e restringido demais. É importante viver o aqui e agora", disse. O príncipe William enfatizou a importância da tradição, mas disse que não tem medo de fazer questionamentos a fim de manter a monarquia relevante.

"Há momentos em que você olha para a tradição e se pergunta: ela ainda serve para o propósito atual? Ainda é a coisa certa a fazer? Ainda estamos fazendo e causando o maior impacto possível? Então, eu gosto de questionar as coisas, é isso que realmente quero dizer." Um funcionário do palácio disse à BBC: "Ele [William] não tem medo de perguntar como e por que as coisas são feitas. Se a resposta for 'porque sempre fizemos assim', ele simplesmente não a aceita." O Ducado da Cornualha — a organização financeira que concede renda ao herdeiro do trono — é citado como um exemplo de William que assumiu o cargo e "não deixou pedra sobre pedra" em termos de como é administrado e o que precisa ser mudado.

Há uma nova liderança ali, um foco na ação social e um príncipe muito envolvido. Uma outra fonte disse à BBC que, quando for rei, William estará "profundamente envolvido na gestão da Monarquia". Não espere, porém, que as grandes coisas mudem drasticamente. Definitivamente haverá uma coroação. O desfile tradicional Trooping the Colour e a cerimônia Remembrance Sunday permanecerão fixos e partes importantes do ano real, e jubileus e grandes ocasiões ainda serão celebrados.