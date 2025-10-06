Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula e Trump conversam por telefone; o que se sabe
Agência BBC

Conversa estava sendo aguardada desde a Assembleia da ONU, há duas semanas. Segundo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o teor foi "positivo".
Lula e Trump
Getty/EPA
Segundo Haddad, conversa foi "positiva"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta segunda-feira (6/10) de uma videoconferência com seu homólogo americano Donald Trump.

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a conversa foi "positiva".

Passaram-se mais de dez dias desde que Trump mencionou em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) a possibilidade de um encontro com Lula.

Na ocasião, o republicano disse que um encontro poderia acontecer na "semana que vem", prazo que terminou no sábado (4/6).

Naquele dia, em 23 de setembro, Trump contou que havia interagido com Lula por alguns breves segundos nos bastidores da assembleia, em Nova York.

O americano, que discursou logo após o brasileiro, disse diante do plenário da ONU que ambos tiveram uma "química excelente", trocaram um abraço e combinaram o encontro.

Esta reportagem está em atualização. Mais detalhes em breve.

