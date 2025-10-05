Como casos de HIV aumentaram mais de 1.000% em um pequeno país do Pacífico

Getty Images O uso de drogas injetáveis está alimentando a epidemia de HIV em Fiji Dez: essa é a idade da pessoa mais jovem com HIV que Sesenieli Naitala já conheceu. Quando ela fundou a Survivor Advocacy Network de Fiji em 2013, aquele menino ainda nem havia nascido. Hoje, ele é um entre milhares de fijianos que contraíram o vírus transmissível pelo sangue nos últimos anos. Muitos deles têm 19 anos ou menos, e grande parte contraiu o vírus por meio do uso de drogas injetáveis.

"Mais jovens estão usando drogas", diz Naitala em entrevista à BBC. Sua organização oferece apoio a trabalhadoras do sexo e usuários de drogas na capital, Suva. "Ele era um desses jovens que compartilhava seringas nas ruas durante a Covid." Nos últimos cinco anos, Fiji, uma pequena nação do Pacífico Sul com população inferior a um milhão, se tornou o epicentro de uma das epidemias de HIV que mais crescem no mundo. Em 2014, o país tinha menos de 500 pessoas vivendo com HIV. Em 2024, esse número saltou para aproximadamente 5,9 mil – um aumento de onze vezes. No mesmo ano, Fiji registrou 1.583 novos casos. Ou seja, um aumento de 13 vezes em relação à média de cinco anos. Desses, 41 eram de crianças com 15 anos ou menos, contra apenas 11 em 2023.

Getty Images O vice-ministro da Saúde de Fiji classificou a epidemia de HIV como uma "crise nacional" Esses números levaram o ministro da Saúde e Serviços Médicos do país a declarar um surto de HIV em janeiro. Na semana passada, o vice-ministro da Saúde, Penioni Ravunawa, alertou que Fiji pode registrar mais de 3 mil novos casos de HIV até o fim de 2025. "Esta é uma crise nacional", disse ele. "E não está desacelerando." A BBC conversou com vários especialistas, defensores e trabalhadores da linha de frente para entender as razões por trás desse crescimento meteórico. Alguns apontaram que, à medida que a conscientização sobre o HIV aumenta e o estigma diminui, mais pessoas têm procurado realizar testes.

Ao mesmo tempo, ressaltaram que muitas outras permanecem invisíveis para as estatísticas oficiais – e que a verdadeira dimensão do problema é provavelmente ainda maior do que os números recordes sugerem. 'Compartilhando sangue' A epidemia de HIV em Fiji está ancorada em um aumento do consumo de drogas, sexo inseguro, compartilhamento de seringas e a prática conhecida como "bluetoothing". Também chamada de "hotspotting", trata-se de uma prática em que um usuário de drogas injetáveis retira seu sangue após uma dose e o injeta em outra pessoa — que pode, em seguida, repetir o processo com um terceiro, e assim por diante.

Kalesi Volatabu, diretora-executiva da ONG Drug Free Fiji, já presenciou a cena. Em maio passado, durante uma de suas caminhadas matinais regulares pela capital, Suva, oferecendo apoio e informações a usuários de drogas nas ruas, ela virou uma esquina e encontrou um grupo de sete ou oito pessoas reunidas. "Eu vi a seringa com o sangue, estava bem diante de mim", relembra. "Essa jovem já tinha se aplicado e estava retirando o sangue. E outras meninas, outros adultos, já estavam na fila para receber a mesma coisa." "Não são apenas seringas que eles compartilham — é o sangue."