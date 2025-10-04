Quem é Sanae Takaichi, que deve se tornar primeira premiê mulher do Japão

EPA O partido conservador que governa o Japão elegeu Sanae Takaichi como sua nova líder, posicionando a política de 64 anos para se tornar a primeira mulher primeira-ministra do país asiático. Takaichi está entre os membros mais conservadores do seu Partido Liberal Democrata (PLD). Ex-ministra, apresentadora de TV e ávida baterista de heavy metal, ela é uma das figuras mais conhecidas da política japonesa – e uma das mais controversas também.

O professor Jeff Kingston, diretor de Estudos Asiáticos da Universidade Temple, em Tóquio, disse à BBC que Takaichi dificilmente teria "muito sucesso em sanar a cisão interna do partido". Takaichi pertence à facção "linha-dura" do PLD, diz Kingston. Segundo ele, essa ala acredita que "a razão pela qual o apoio ao PLD implodiu é porque perdeu o contato com seu DNA de direita", acrescentou. "Acho que ela está em uma boa posição para reconquistar os eleitores de direita, mas às custas de um apelo popular mais amplo, caso eles cheguem a uma eleição nacional."

Takaichi é uma admiradora de longa data da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Ela está cada vez mais perto de realizar sua ambição de se tornar a Dama de Ferro japonesa, Mas muitas eleitoras não a veem como uma defensora do progresso. "Ela se autodenomina a Margaret Thatcher do Japão. Em termos de disciplina fiscal, ela é tudo menos Thatcher", diz Kingston.