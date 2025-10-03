Rapper Diddy é condenado a mais de quatro anos de prisão em caso de prostituição

Mariana Alvim - Da BBC News Brasil em São Paulo

O rapper americano foi condenado nesta sexta-feira (03/10) por conduzir pessoas pelos Estados Unidos com a finalidade de prostituição.

Reuters Sean 'Diddy' Combs em foto de 2018; durante julgamento, ele pediu desculpas às vítimas e aos seus filhos

Aviso: Este texto traz informações que alguns leitores podem achar perturbadoras

O rapper americano Sean "Diddy" Combs foi condenado nesta sexta-feira (03/10) a mais de quatro anos de prisão por conduzir pessoas pelos Estados Unidos com a finalidade de prostituição.