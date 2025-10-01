Israel intercepta barco com ativistas rumo a Gaza, incluindo brasileiro e Greta Thunberg

Israel Foreign Ministry/Handout via REUTERS O governo israelense afirmou que Greta Thunberg está 'segura e saudável' A Marinha israelense afirmou nesta quarta-feira (01/10) ter interceptado barcos que transportavam ajuda humanitária para Gaza e detido os ativistas a bordo, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg — que o governo do país afirmou estar "segura e saudável", assim como seus colegas. O brasileiro Thiago Ávila também estava no barco.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que várias embarcações que fazem parte da Flotilha Global Sumud (GSF, na sigla em inglês) foram "paradas com segurança" e que os ocupantes estavam sendo levados para um porto israelense. O ministério divulgou imagens da interceptação mostrando Thunberg sentada no convés de um barco, recebendo água e um casaco de um militar israelense. Vídeos de transmissão ao vivo sugerem que nem todas as 44 embarcações foram abordadas e evacuadas. A GSF afirmou que vários barcos, incluindo o Alma, um dos principais, bem como o Surius e o Adara, foram interceptados e abordados. A Marinha israelense teria instruído as embarcações a mudarem de curso, pois estavam "se aproximando de uma zona de combate ativa" e "violando um bloqueio naval legal" que abarca as águas próximas a Gaza — embora não esteja claro se os barcos entraram na zona de bloqueio.

A GSF descreveu a interceptação como "ilegal" e "um ato descarado de desespero". O grupo alegou que uma das embarcações foi atingida "deliberadamente" e que outras foram agredidas por canhões de água. "Eles atacarão uma missão civil pacífica porque o sucesso da ajuda humanitária significa o fracasso de sua ofensiva."

O grupo esperava chegar a Gaza na manhã de quinta-feira (02). O perfil de Thiago Ávila no Instagram mostrou postou um texto afirmando que o barco Alma foi detido por Israel. "Nossas embarcações estão sendo interceptadas ilegalmente. As câmeras estão fora do ar e as embarcações foram abordadas por forças israelenses. Estamos trabalhando ativamente para confirmar a segurança e a situação de todos os participantes a bordo", diz o perfil do brasileiro.

Grécia, Itália, Tunísia e Turquia protestaram contra a interceptação da flotilha por Israel. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, expulsou todos os diplomatas israelenses que restavam em seu país em resposta à interceptação e a denunciou como um "crime internacional cometido por Netanyahu". Petro também rescindiu o acordo de livre comércio da Colômbia com Israel, em vigor desde 2020, e pediu a libertação de dois colombianos que estavam a bordo da flotilha.