'Cavalo de Troia da Guerra Fria'? A obra de arte soviética que espionou os EUA

Getty Images Um dispositivo de escuta foi encontrado em uma obra de arte que o embaixador americano na Rússia recebeu de presente Oitenta anos atrás, durante as semanas finais da Segunda Guerra Mundial, um grupo de escoteiros russos presenteou o embaixador americano em Moscou com uma arte esculpida à mão de uma réplica do Grande Selo dos Estados Unidos. O presente simbolizava a cooperação entre os EUA e a Rússia durante a guerra, e o embaixador americano, W. Averell Harriman, orgulhosamente pendurou a obra em sua residência oficial, a Casa Spaso, até 1952.

Mas sem conhecimento do embaixador ou do seu time de segurança, a obra guardava um dispositivo de escuta secreto, mais tarde apelidado de "a coisa" pelas equipes técnicas de segurança. O aparelho espionou conversas diplomáticas sem ser detectado por sete anos. Ao usar uma obra de arte aparentemente inócua para se infiltrar no território inimigo e obter vantagem estratégica, os soviéticos realizaram uma comparável a do Cavalo de Troia de Ulisses. E apesar de parecer coisa de ficção, essa é uma história real. Mas como "a coisa" funcionava?

John Little, um especialista em contravigilância de 79 anos, ficou tão fascinado pelo dispositivo que construiu ele mesmo uma réplica. Um documentário sobre o trabalho incrível de Little foi lançado este ano e, após sua primeira exibição em maio, foi exibido em setembro no Museu Nacional de Computação, em Bletchley Park, na Inglaterra. Ele descreve a "coisa" como sendo composta por tubos semelhantes aos de um órgão e uma membrana "como a pele de um tambor, que vibra com a voz humana".

Tudo isso foi compactado em um objeto minúsculo que se parecia com um alfinete de chapéu, e com a vantagem de passar despercebido pelo sistema de contraespionagem porque "não tinha componentes eletrônicos, nem bateria, e não esquentava". John Little O especialista em contraespionagem John Little construiu sua própria réplica do dispositivo A engenharia desse instrumento também era altamente precisa, "uma mistura entre um relógio suíço e um micrômetro". O historiador H. Keith Melton afirmou que, na sua época, o aparelho "elevou a ciência de monitoramento de áudio a um nível antes considerado impossível".

Dentro da Casa Spaso, o dispositivo só era ativado quando um transmissor remoto, localizado em um prédio próximo, era ligado. Ele emitia um sinal de alta frequência que refletia de volta todas as vibrações captadas pela antena do dispositivo. Foi apenas em 1951, quando um operador de rádio militar britânico que trabalhava em Moscou sintonizou acidentalmente na mesma frequência usada pela "coisa" — e ouviu conversas vindas de uma sala distante — que o dispositivo foi descoberto.