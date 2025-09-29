Miguel, Rafael e Gabriel, os anjos que são reverenciados em três diferentes religiões

Na Bíblia, os anjos aparecem sempre que há a necessidade de narrar alguma comunicação divina ao ser humano. Na tradição popular, cada um tem o seu, como um protetor, um segurança pessoal. Nas artes, pintores e escritores muitas vezes os retrataram e os incluíram em suas obras. Literalmente, a palavra "anjo" significa "mensageiro". "Vem do latim 'angelus' que, por usa vez, deriva do grego 'ángelos', e esta é a forma helênica usada para traduzir [do Antigo Testamento] o termo hebraico 'malakh', que significa mensageiro", explica à BBC News Brasil o teólogo Kenner Terra, pastor da Igreja Batista de Água Branca, doutor em ciências da religião e autor do livro Coragem para Ser.

Terra completa que a figura se refere à "alguém que transmite algum comunicado". "Nas tradições judaica e cristã antigas, anjos são mensageiros e agentes celestial a serviço de Deus", afirma. Nos textos que compõem a Bíblia, esses seres aparecem cumprindo diversas funções: participam de guerras, integram exércitos celestiais, protegem pessoas e povos, levam mensagens divinas, cumprem os desígnios de Deus, organizam o cosmos e articulam as estações do ano. "Os anjos são criaturas puramente espirituais, criadas por Deus, dotadas de inteligência e vontade livre, cuja finalidade é servir ao Senhor", define à BBC News Brasil o teólogo, escritor e padre católico Alex Nogueira, autor do livro Bom Dia, Meu Deus, e reitor do Seminário de Teologia Divino Mestre. "Algumas classes de anjos também possuem a especialíssima missão de auxiliar os homens no caminho da salvação. Eles são mensageiros de Deus e, embora invisíveis, estão constantemente presentes na história da salvação, desde o Antigo Testamento até a missão de Cristo e da Igreja."

"A figura de alguém que é anunciador e que muitas vezes aparece como provedor está presente em várias outras culturas religiosas", contextualiza à BBC News Brasil o pesquisador de textos sagrados Thiago Maerki, associado da Hagiography Society, dos Estados Unidos. Cristianismo Na tradição cristã, diversos pensadores buscaram teorizar a respeito dos anjos — existe até um ramo da teologia denominado angeologia. No final do século 5 ao início do século 6, um filósofo que se identificava pelo pseudônimo de Dionísio, o Areopagita — em referência a um convertido de Atenas mencionado em texto bíblico do apóstolo Paulo — escreveu obras que se tornaram pilares para o entendimento acerca dessas criaturas. "Ele foi um dos pioneiros a propor um sistema, uma hierarquia específica para os anjos", diz Maerki. "Sua classificação acabou se tornando a mais conhecida."

Dionísio buscou organizar a crença e estabeleceu uma hierarquia divina para os anjos. Segundo seu pensamento, seriam nove as ordens angélicas. No topo, estariam os serafins, seguidos pelos querubins e pelos tronos. Então viriam as dominações, as virtudes e as potestades. Por fim, os principados, os arcanjos e os anjos. Ele explicava que essa organização não se referia a uma pretensa superioridade — todos gozariam de igual importância. Essa hierarquia explicava quais estariam mais próximos de Deus. Oficialmente, a Igreja Católica determina que o dia 29 de setembro é o dia dos arcanjos. Que seriam três: Gabriel, Miguel e Rafael. No dia 2 de outubro, por sua vez, é a festa dos Santos Anjos da Guarda. "A terminologia arcanjo vem do grego e significa 'anjo principal' ou 'chefe dos anjos'", conta à BBC News Brasil o escritor e pesquisador J. Alves, autor do livro Os Santos de Cada Dia. De acordo com ele, os arcanjos seriam os "enviados por Deus para cumprir uma missão na história da salvação".

Segundo o Evangelho, é Gabriel, por exemplo, que aparece para Maria anunciando a ela sua gravidez de Jesus. Alves ensina que ao longo do séculos de cristianismo, teólogos se dedicaram a explicar quais seriam as funções de alguns anjos. Assim, ficou consolidado que Miguel seria o "guardião do povo de Deus e guerreiro contra o mal". Gabriel, o "mensageiro da força de Deus, aquele que anuncia os mistérios da encarnação". E Rafael, o "médico e consolador, expressão da misericórdia divina". Outras crenças Apesar de ser uma crença muito forte no meio cristão, sobretudo no católico, os anjos não são figuras que nasceram nessa religião — e não são exclusividade da fé de seus praticantes.