Como sobreviver à morte do amor de sua vida: ex-jornalista da BBC reflete sobre a perda

Jossette Rivera Com coragem e humor, a jornalista Jossette Rivera compartilha em seu livro 964 días – o cómo sobrevivir a la muerte del amor de tu vida ("964 Dias – ou como sobreviver à morte do amor da sua vida", em tradução livre, sem edição em português) como vivenciou a perda prematura do marido. Rivera tenta responder a perguntas que, mais cedo ou mais tarde, nos dirão respeito: quanto tempo dura o luto, como lidar com a perda de um ente querido e como continuar vivendo.

A seguir, seu depoimento pessoal. Jossette Rivera Jossette Rivera e seu marido Juan Fernando, que faleceu em dezembro de 2018 BBC Conheci Juan Fernando no site de relacionamentos match.com, quando ainda não existiam aplicativos de paquera e eu tinha acabado de chegar a Miami. Nós dois tínhamos mais de 35 anos. Eu tinha um novo emprego e ele tinha 47 encontros frustrados em sua conta. Ele não havia superado um término e eu não queria um relacionamento sério. Nada saiu como planejávamos.

Começamos a sair, consegui uma transferência de emprego para Londres e mantivemos um relacionamento à distância que terminou com um pedido de casamento em frente à Torre Eiffel. Um conto de fadas. Até que, uma semana antes da cerimônia, em novembro de 2011, ele foi diagnosticado com câncer renal. O casamento ainda foi realizado com todas as festividades habituais, mas em vez de uma lua de mel, fomos ao Hospital Mount Sinai, em Miami, onde seu rim foi removido, pouco antes do Natal. Três anos depois, ele foi considerado livre do câncer.

No entanto, no final de 2014, uma metástase nos surpreendeu com um bebê de seis meses recém-chegado em nossas vidas. Nos quatro anos seguintes, tentamos todos os tratamentos médicos disponíveis, incluindo protocolos experimentais e segundas opiniões no exterior. De todos os tratamentos, a imunoterapia ajudou a manter a qualidade de vida de Juan Fernando a ponto de acharmos que estava destruindo as células cancerígenas com sucesso.

Jossette Rivera Uma semana antes do casamento, Juan Fernando foi diagnosticado com câncer renal Não foi o caso. Em 2018, o câncer se espalhou para o cérebro e causou um derrame. Ele passou os últimos seis meses de vida hospitalizado, com a ajuda de um ventilador mecânico. Nosso filho de 4 anos e eu nos despedimos dele em dezembro de 2018, após doar seu corpo à ciência para ensino e pesquisa. Contagem regressiva Pouco depois, alguém me disse: "O luto dura dois anos". Naquele momento, a ideia de que o luto tinha prazo de validade parecia uma tábua de salvação.