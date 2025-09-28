A história por trás do vídeo viral de menino palestino carregando irmãozinho nas costas

Ahmed Younis @ahmed.ys3 Jadoua fugiu carregando seu irmão por 10 km da Cidade de Gaza até Khan Yunis Em meio ao caos e ao horror das pessoas que estão sendo forçadas a abandonar suas casas em Gaza, um menino pequeno e descalço foge desesperadamente carregando seu irmãozinho, com a voz embargada pelas lágrimas enquanto grita repetidamente "ya ama", que significa "mamãe". O vídeo, capturado pelo fotojornalista palestino independente Ahmed Younis, foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo.

Graças a essas imagens, um comitê de ajuda humanitária egípcio conseguiu encontrar as crianças e reuni-las com seus pais no sul de Gaza. Para muitos, a história delas é mais um símbolo da agonia das crianças palestinas diante dos implacáveis ​​ataques de Israel. Quem são as crianças no vídeo Jadoua, de 8 anos, carrega seu irmão Khaled, de 2 anos. O vídeo registra o momento em que as crianças fogem após serem separadas dos pais em meio a um bombardeio, após a ordem do exército de Israel para evacuar a Cidade de Gaza. O jornalista Ahmed Younis reencontrou as crianças no sul de Gaza e conversou com a família.

Noha Mahmoud Khalil Abu Arar, a mãe das crianças, contou a Younis como se sentiu ao ver o vídeo viral dos dois irmãos. "Fiquei chocada quando soube que meu filho apareceu em um vídeo online carregando o irmão sozinho. Quando vi o vídeo, não aguentei. Chorei e me senti sufocada. Mas depois fiquei feliz que Jadoua tenha feito algo assim." "Até os homens adultos se sentem exaustos atravessando esse caminho, então imagine uma criança."

Jadoua carregou seu irmão nas costas por 10 km até chegar a Khan Yunis. Na Cidade de Gaza, a família foi retirada da região de Tal al-Hawa. "Meu marido tinha saído para conseguir comida para as crianças", contou Noha.

"O exército de ocupação israelense começou a bombardear. O bombardeio foi extremamente intenso." A mãe estava com as filhas do casal e tentou salvá-las. Ahmed Younis @ahmed.ys3 Depois de ver o vídeo, uma organização humanitária egípcia procurou por Jadoua e seu irmãozinho por três dias até que eles foram encontrados e devolvidos a seus pais Jassim Abu Arar, pai de Jadoua, estava fora de casa no momento.