O treinamento de civis na Venezuela para 'guerra não declarada' com EUA: 'Se tiver que morrer lutando, eu morro'

Nicole Koster / BBC News Mundo "O importante é que se familiarizem com o armamento; apontamos para o alvo e fazemos o impacto", ouvia-se através de um alto-falante. "Estou pronto para me apresentar quando for chamado. Temos que sair para defender a pátria." Edith Perales, de 68 anos, faz parte dos milhares de milicianos na Venezuela que foram ativados pelo governo de Nicolás Maduro diante do que o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, classificou como uma "guerra não declarada" dos Estados Unidos.

Perales mora em 23 de Janeiro, um bairro de Caracas que tradicionalmente foi um bastião do chavismo. Ele tem seu uniforme e botas prontos para defender seu bastião em caso de emergência ou de uma "invasão" dos EUA à Venezuela. Integra a Milícia Nacional Bolivariana, um corpo militar composto por civis que foi criado em 2009 durante o mandato de Hugo Chávez (1999-2013) e ao qual o governo de Maduro agora recorre diante do que considera uma "ameaça militar". Nas últimas semanas, os Estados Unidos posicionaram um contingente militar naval nas águas do Caribe, perto das águas da Venezuela, como parte de uma missão contra o narcotráfico. Como resultado, o governo de Donald Trump atacou vários barcos provenientes da Venezuela que supostamente transportavam drogas. Várias pessoas morreram nos ataques, informou o governo americano. Maduro vê o envio de tropas como uma tentativa dos Estados Unidos de intimidar com a ameaça de um eventual ataque à Venezuela, buscando uma mudança de governo.

Nicole Kolster / BBC News Mundo "Se mexerem com Maduro, mexem com o bairro", diz um mural em Caracas. A relação entre os dois países é tensa há anos e os Estados Unidos, assim como outros países, não consideram Maduro como o presidente legítimo da Venezuela após suas contestadas vitórias nas eleições de 2018 e 2024. Neste fim de semana, Trump exigiu que a Venezuela aceitasse migrantes deportados dos Estados Unidos, que ele classifica como criminosos e que, segundo ele, chegaram ao país "forçados" pelo governo de Maduro. "Retirem-nos ou, caso contrário, o preço que pagarão será incalculável", escreveu Trump em alusão ao governo de Maduro, que respondeu com manobras militares e o treinamento de civis e simpatizantes do chavismo.

Em agosto, o Departamento de Estado dos EUA duplicou para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, acusado de liderar um cartel de drogas. Maduro rejeita as acusações de Washington e defende o trabalho do seu governo contra o narcotráfico. "É uma guerra não declarada, e já se pode ver como pessoas, sejam ou não traficantes de drogas, foram executadas no Mar do Caribe. Executadas sem direito à defesa", disse na sexta-feira passada o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López.

Em resposta, o governo ordenou que soldados da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) ensinassem a população das comunidades pobres a usar armas. Nicole Kolster / BBC News Mundo Edith Perales afirma estar pronto para defender seu país diante de uma eventual invasão dos EUA na Venezuela. 'Até os gatos vão sair para atirar' É sábado à tarde. Soldados e militares estão na entrada do bairro de Petare, em Caracas, cumprindo a ordem do governo de que "os quartéis vão para o povo".