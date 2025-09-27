5 dicas para lidar com o estresse

Getty Images O Cortisol não é o inimigo — é o que nos ajuda a acordar, ficar alerta e lidar com os desafios. O segredo é mantê-lo em equilíbrio e não eliminá-lo Quando as férias acabam e tudo o que fica parece ser uma lembrança distante, a rotina volta a todo vapor. Essa energia de voltar à ativa pode deixar um sentimento de esgotamento em muitas pessoas.

O estresse, em pequenas doses, pode nos ajudar a manter a energia, mas, se não for controlado, pode prejudicar nossa saúde, humor e relacionamentos. O cortisol, frequentemente rotulado como o hormônio do estresse, virou um termo da moda no bem-estar, mas ele não é o inimigo — é o que nos ajuda a acordar, ficar alerta e lidar com os desafios. O segredo é mantê-lo em equilíbrio, não eliminá-lo. Aqui estão cinco maneiras simples e comprovadas pela ciência de gerenciar o estresse e retomar o controle.

Os efeitos surpreendentes do estresse no corpo e como fazê-lo funcionar a seu favor

Sete dicas para reduzir o estresse ao estudar para uma prova

O Brasil enfrenta uma epidemia de 'burnout'? 1. Pare de se estressar com isso Getty Images O estresse é parte normal da vida e é inevitável Ironicamente, ficar preocupado com os efeitos do estresse pode fazer com que ele piore. Quanto mais falamos sobre os danos que o estresse causa, começamos a pensar "agora estou estressado e sei que está me fazendo muito mal". Então tente não se preocupar muito com como você está se sentindo. O estresse é parte normal da vida e é inevitável, especialmente durante grandes desafios como o luto, cuidar de entes queridos e crianças pequenas, ou lidar com as incertezas do trabalho.

Em vez de entrar em pânico por estar estressado, aceite que isso acontece e se lembre de que isso não vai durar para sempre. 2. Mexa-se Getty Images A melhor maneira de controlar o estresse fisicamente é se exercitar A melhor maneira de controlar o estresse fisicamente é se exercitar. O exercício físico faz o mesmo que o estresse com o seu corpo: aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, acelera a respiração e libera adrenalina e cortisol.

Ao se exercitar, seu corpo aprende a controlar os picos de cortisol e a lidar com essas oscilações, para que você esteja mais bem equipado para lidar com os maiores estresses da vida. Se você está ficando estressado pensando em qual exercício vai fazer ou em qual academia se inscrever, se lembre de que qualquer forma de exercício é válida. Não precisa ser nada muito demorado ou estressante - uma simples caminhada, corrida leve ou qualquer atividade que você goste resolverá o problema.