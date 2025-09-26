Os 'robôs' com armadilhas explosivas de Israel que aterrorizam moradores de Gaza

Getty Images Moradores dizem que impacto é mais devastador do que o de ataques aéreos "Veículos militares antigos são transformados em bombas móveis, colocados em bairros residenciais e detonados remotamente para demolir prédios inteiros, destruindo pessoas ao redor em segundos." Foi assim que Alam al-Ghoul, que vive na Cidade de Gaza, descreveu o que moradores daquela região chamam de "robôs com armadilhas explosivas".

Moradores afirmam que é a primeira vez que veem esse tipo de arma nos anos de guerra que enfrentam, que os ataques com esses robôs estão se tornando mais frequentes e que seu impacto é mais devastador do que o de ataques aéreos. "Esses robôs podem ser tanques antigos ou veículos blindados de transporte pessoal que não servem mais para esse propósito. Eles os pegam, enchem de explosivos e lançam nas ruas, controlando-os remotamente", explicou Ghoul à BBC. Ghoul, que ocasionalmente se voluntaria para ajudar a recuperar os corpos de vítimas da guerra em Gaza, disse que "minutos depois de se posicionarem na área que tem como alvo, ocorre uma enorme explosão. O céu fica vermelho em segundos". "Se houver pessoas nas proximidades da explosão, nenhum vestígio delas será encontrado. Até mesmo seus restos mortais estão espalhados, e não conseguimos encontrá-los intactos", explica.

Os edifícios são completamente destruídos ou esvaziados, dependendo da proximidade com a explosão, deixando a área livre para as forças israelenses "como se fosse uma operação de varredura", acrescentou Ghoul. Ele testemunhou os efeitos da destruição e disse à BBC que "famílias inteiras foram dizimadas". "As famílias estavam em suas casas quando o 'robô' explodiu, e suas casas desabaram sobre elas. Algumas ainda estão sob os escombros em bairros como Al-Zaytoun, Seikh Radwan e Jabalia", afirmou.

O Gabinete de Imprensa do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, declarou que os militares israelenses estão conduzindo uma operação militar na Cidade de Gaza desde 13 de agosto, matando mais de 1.200 pessoas e ferindo mais de 6.000, de acordo com estatísticas divulgadas pelas autoridades de saúde e oficiais da Faixa de Gaza. Nessa declaração, o Hamas diz que as operações militares incluem bombardeios aéreos intensivos com mais de 70 ataques aéreos diretos por aviões de guerra, além da detonação de mais de 100 robôs explosivos em áreas povoadas, causando deslocamento forçado generalizado. Anadolu via Getty Images 'Mesmo a 100 metros de distância, pessoas morreram devido à pressão da explosão e à asfixia', relatou moradora O Exército israelense está realizando um ataque intenso à Cidade de Gaza, com a mídia israelense relatando explosões tão poderosas que podem ser sentidas em Tel Aviv, a cerca de 70 km de distância.

O serviço árabe da BBC contatou o tenente-coronel Avichay Adraee, porta-voz militar das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), para comentar as alegações de que os militares usaram essas armas contra civis. "Não discutimos métodos operacionais, mas posso dizer que usamos vários meios — alguns altamente inovadores e usados pela primeira vez — para atingir nossos objetivos, eliminando terroristas do Hamas e protegendo soldados e civis israelenses", disse Adraee à BBC. Reuters Algumas explosões na Cidade de Gaza são tão fortes que podem ser sentidas em lugares de Israel a dezenas de quilômetros de distância Explosão devastadora Nidal Fawzi, outro morador da Cidade de Gaza, questionou se Gaza havia se tornado um campo de testes para armas israelenses, observando que os robôs "semeiam o terror, especialmente entre mulheres e crianças, e forçam as pessoas a fugir".