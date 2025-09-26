Crânio de milhões de anos reescreve a história da evolução humana, segundo cientistas

BBC News Réplica do crânio de um milhão de anos, com algumas características modernas Um crânio humano com um milhão de anos de idade, encontrado na China, sugere que a nossa espécie, Homo sapiens, começou a surgir pelo menos meio milhão de anos antes do que pensávamos, segundo indicam pesquisadores em um novo estudo. A pesquisa também demonstra que nós vivemos simultaneamente com outras espécies irmãs, como os neandertais, por muito mais tempo que acreditávamos.

Os cientistas afirmam que suas análises "alteram totalmente" nosso conhecimento sobre a evolução humana. E, se estiverem corretas, certamente irão reescrever um importante capítulo do início da nossa história. Mas outros especialistas, em um campo em que há frequentes discordâncias sobre o nosso surgimento no planeta, afirmam que as conclusões do novo estudo são plausíveis, mas estão longe de ser uma certeza. A descoberta foi publicada na revista Science, uma das principais publicações científicas do mundo. Ela surpreendeu a equipe de pesquisa, que incluiu cientistas de uma universidade chinesa e do Museu de História Natural do Reino Unido. "Desde o começo, quando recebemos o resultado, pensamos que fosse inacreditável. Como aquilo poderia estar tão longe no passado?", diz o professor Xijun Ni, da Universidade Fudan, na China, um dos líderes do estudo.

"Mas nós repetimos o teste várias vezes para testar todos os modelos, empregar todos os métodos e, agora, estamos confiantes com o resultado. Na verdade, estamos muito animados." Universidade Fudan Os crânios foram encontrados na província de Hubei, na região central da China. A equipe de pesquisa chinesa os comparou com outras espécies humanas. Quando os cientistas encontraram o crânio (que recebeu o nome de Yunxian 2), eles acreditavam que fosse de um ancestral nosso, Homo erectus, a primeira espécie humana com grandes cérebros. Isso porque ele datava de cerca de um milhão de anos atrás, muito antes de quando se acreditava que tivessem surgido os seres humanos mais avançados.

O Homo erectus evoluiu e começou a divergir há 600 mil anos, para se transformar nos neandertais e na nossa espécie, Homo sapiens. Mas as novas análises do Yunxian 2, analisadas por especialistas independentes da equipe de pesquisa, indicam que o crânio não é do Homo erectus. Acredita-se, agora, que ele seja uma versão precoce do Homo longi, uma espécie irmã com níveis de desenvolvimento similares aos neandertais e ao Homo sapiens. Evidências genéticas indicam que estas espécies existiram paralelamente. Por isso, se o Yunxian 2 andou pela Terra há um milhão de anos, os cientistas afirmam que as primeiras versões dos neandertais e da nossa própria espécie, provavelmente, também estavam por lá.

Esta análise surpreendente alterou drasticamente a linha do tempo evolutiva dos seres humanos com grandes cérebros, levando-a para pelo menos meio milhão de anos no passado, segundo o professor Chris Stinger, do Museu de História Natural do Reino Unido, um dos líderes da pesquisa. Ele afirma que, provavelmente, existam fósseis de Homo sapiens com um milhão de anos em algum lugar do planeta. Resta a nós, simplesmente, descobri-los. Universidade Fudan Os crânios brancos são fósseis deformados originais e os de cor cinza são réplicas corrigidas por computador Existem duas formas de identificar a espécie de um ser humano antigo e descobrir quando ele andou pela Terra: analisar o formato do crânio e seus dados genéticos.