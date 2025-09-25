Ataques dos EUA a supostos barcos com drogas no Caribe é um ato de tirania, diz presidente da Colômbia à BBC

Reuters Gustavo Petro esteve em Nova York para encontro da Assembleia da ONU Os ataques aéreos dos Estados Unidos contra supostos barcos de tráfico de drogas no mar do Caribe são um "ato de tirania", disse o presidente colombiano Gustavo Petro à BBC. O presidente colombiano disse que deve haver processos criminais contra autoridades americanas caso as investigações revelem que colombianos foram mortos nos ataques.

O presidente dos EUA, Donald Trump, classificou os ataques, que supostamente mataram 17 pessoas desde que começaram neste mês, como necessários para interromper o fluxo de fentanil e outros narcóticos ilegais para os EUA. No entanto, especialistas jurídicos e legisladores questionam se os ataques não teriam violado leis internacionais de direitos humanos. "Por que lançar um míssil se você pode simplesmente parar o barco e prender a tripulação?", disse Petro. "Isso é o que se chamaria de assassinato." Em declarações à BBC na quarta-feira (24/9), Petro disse que não deve haver "nenhum número de mortes" ao abordar lanchas que se acredita estarem envolvidas no tráfico de drogas.

"Temos um longo histórico de colaboração com agências americanas e outras agências na realização de apreensões marítimas de cocaína", disse ele. "Ninguém jamais morreu antes. Não há necessidade de matar ninguém." Ele acrescentou que o princípio da proporcionalidade da força é violado "se você usar qualquer coisa além de uma pistola". Os ataques em águas internacionais se concentraram principalmente na Venezuela, de acordo com o governo Trump. Os EUA forneceram poucos detalhes sobre os alvos e os indivíduos mortos, e seus relatos de que membros da gangue Tren de Aragua estavam no primeiro barco atacado são contestados.

Parlamentares democratas em Washington exigiram respostas da Casa Branca sobre a legalidade dos ataques, que especialistas das Nações Unidas descreveram como execuções extrajudiciais. Questionada sobre os comentários de Petro, a Casa Branca disse que Trump está "preparado para usar todos os elementos do poder americano para impedir que as drogas inundem nosso país e levar os responsáveis à Justiça". Na entrevista, realizada em Nova York, onde dignitários do mundo todo se reuniram para uma reunião anual de alto nível das Nações Unidas, Petro também acusou o governo Trump de humilhar seu povo e disse que nações sul-americanas como a sua não "se curvariam ao rei".