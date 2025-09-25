As ligações com Khadafi que levaram ex-presidente francês Nicolas Sarkozy a ser condenado a 5 anos de prisão

Reuters O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado a cinco anos de prisão após ser considerado culpado de conspiração criminosa em um caso relacionado a milhões de euros em fundos ilícitos do falecido líder líbio, coronel Muammar Khadafi. O Tribunal Criminal de Paris o absolveu de todas as outras acusações, incluindo corrupção passiva e financiamento ilegal de campanha.

Em declarações a repórteres após a audiência, Sarkozy, de 70 anos, que foi presidente da França de 2007 a 2012, disse que o veredito foi "extremamente grave para o Estado de Direito". Os seis escândalos que mancham a carreira política de Nicolas Sarkozy

Por que parte da França sente uma 'raiva irracional' de Sarkozy? O ex-presidente, que alega que o caso tem motivação política, foi acusado de usar fundos de Khadafi para financiar sua campanha eleitoral de 2007. Em troca, Sarkozy teria, segundo a promotoria, prometido ajudar Khadafi a se livrar da reputação de pária junto aos países ocidentais. A juíza Nathalie Gavarino afirmou que Sarkozy permitiu que assessores próximos contatassem autoridades líbias com o objetivo de obter apoio financeiro para sua campanha.

Mas o tribunal decidiu que não havia provas suficientes para concluir que Sarkozy era o beneficiário do financiamento ilegal de campanha. Ele foi condenado a cinco anos de prisão. A decisão significa que ele permanecerá preso mesmo que apele. Ele também foi condenado a pagar uma multa de 100 mil euros (cerca de R$ 624 mil reais). Getty Images O presidente francês Nicolas Sarkozy recebe Muammar Khadafi no Palácio do Eliseu em Paris em dezembro de 2007 Houve um momento de choque no tribunal quando a juíza leu a sentença.

Sarkozy pode ser preso em Paris nos próximos dias — a primeira vez para um ex-presidente francês e um golpe humilhante para um homem que sempre alegou sua inocência neste julgamento e em outros processos judiciais contra ele. Em discurso fora do tribunal, Sarkozy afirmou ser inocente e que recorreria da decisão. "O que aconteceu hoje... é de extrema gravidade em relação ao Estado de Direito e à confiança que se pode ter no sistema judiciário."