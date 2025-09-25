Após condenação de Bolsonaro, Michelle se coloca como candidata e diz a jornal inglês que agirá como 'leoa' para defender conservadores

Reprodução Jornal britânico 'The Daily Telegraph' destacou entrevista com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse em entrevista ao jornal britânico The Daily Telegraph que vai "se levantar como uma leoa para defender nossos valores conservadores" — em uma reportagem publicada na quarta-feira (24/9). "Posicionando-se como potencial sucessora de seu marido populista e nova defensora da direita brasileira, Michelle Bolsonaro deu a entender que estaria disposta a disputar a eleição presidencial do ano que vem se for 'a vontade de Deus'", afirma a reportagem do jornal.

"Em seus primeiros comentários na mídia desde a condenação do ex-presidente por acusações de conspiração golpista no início deste mês, [Michelle] Bolsonaro disse que seu marido foi vítima de uma armação da esquerda e sinalizou apoio às intervenções dramáticas de Donald Trump em seu nome." Ao Telegraph, Michelle Bolsonaro diz que o julgamento de seu marido e de "outras pessoas inocentes" foi uma "farsa". Ela diz que as acusações "fabricadas" contra Bolsonaro tinham como objetivo esconder "violações sérias que acontecem no Brasil". Neste mês, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O jornal afirma que Trump tentou pressionar o Supremo Tribunal Federal a abandonar o julgamento de Bolsonaro com tarifas de 50% contra as exportações brasileiras, mas que "a jogada fracassou".