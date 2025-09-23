A mistura de política e religião no funeral de Charlie Kirk que indica futuro do movimento Maga de Trump

Getty Images 'Nunca se renda, lembre-se de Charlie Kirk', diz cartaz O evento em homenagem ao ativista conservador Charlie Kirk, morto em 10/09, foi realizado em um estádio no Arizona no domingo, 21/09. A cerimônia combinou memorial, avivamento cristão de grandes igrejas e comício político conservador. Também ofereceu uma visão do Partido Republicano diante de uma encruzilhada, ponderando entre perdão e retaliação, entre reconciliação e conflito.

As principais lideranças da coalizão trumpista Make America Great Again (Maga, "Faça a América Grande Novamente", em tradução livre) reuniram-se para celebrar a vida de Kirk em um evento de várias horas, com música e discursos. O evento indicou a direção que o movimento Maga pode seguir, mais de dez anos após sua ascensão e a transformação da política nos Estados Unidos. Erika Kirk, possível estrela do futuro Apesar da presença de políticos proeminentes no domingo à noite (21/09), o momento central ocorreu quando Erika Kirk, viúva de Charlie, subiu ao palco. A ex-candidata de concursos de beleza, podcaster e empresária de 36 anos aproveitou a ocasião para pregar a unidade, incluindo o perdão ao assassino do marido. "A resposta ao ódio não é ódio", disse, com a voz embargada. "A resposta, sabemos pelo Evangelho, é amor e sempre amor: amor pelos nossos inimigos e amor por aqueles que nos perseguem."

Foi um discurso marcante de uma mulher que rapidamente encontrou seu espaço sob os holofotes mais implacáveis. Na semana passada, ela foi nomeada líder da organização juvenil conservadora fundada pelo marido, Turning Point USA, grupo que ganhou nova energia e determinação após o assassinato de Kirk. O domingo à noite mostrou que Erika Kirk possui força e caráter para se tornar a face pública efetiva da Turning Point USA. Ela pode se tornar uma candidata formidável a cargos públicos em seu Estado natal, o Arizona, importante campo de batalha político. Suas palavras contrastaram com o tom explosivo e confrontador que marca grande parte da política americana contemporânea.

O chamado às armas de Trump Se Erika Kirk ofereceu uma visão de um futuro possivelmente mais gentil para o movimento conservador, o presidente americano, Donald Trump, que falou imediatamente após ela, lembrou rapidamente que o Partido Republicano atual pode ter prioridades muito diferentes. "Odeio meus adversários e não quero o melhor para eles", disse Trump, com uma risada. "Agora a Erika pode falar comigo e com todo o grupo e talvez consigam me convencer de que isso não está certo, mas eu não suporto meu adversário." As declarações de Trump ocorreram um dia após uma postagem na plataforma Truth Social em que ele exigia que o Departamento de Justiça processasse seus inimigos políticos, incluindo o senador da Califórnia Adam Schiff (Partido Democrata), o ex-diretor do FBI James Comey e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

Trump também anunciou que havia demitido um procurador federal que recentemente afirmou não haver provas suficientes para acusar James de um crime, substituindo-o por um de seus antigos advogados de defesa. As falas de Trump no memorial destoaram do tom da ocasião, mas ele não foi o único a usar o evento para prometer ações contra "inimigos". "Nós somos a tempestade", disse Stephen Miller, assessor sênior da Casa Branca. "Nossos inimigos não conseguem compreender nossa força, nossa determinação, nossa firmeza, nossa paixão."