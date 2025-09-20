O que se sabe do ataque hacker que paralisou aeroportos europeus

BBC Mar de gente visto no aeroporto de Bruxelas Heathrow, na região metropolitana de Londres, está entre os vários aeroportos europeus afetados por um ataque cibernético que afetou o sistema eletrônico de check-in e bagagem. O aeroporto alertou para possíveis atrasos devido a um "problema técnico" que afetou o software fornecido pela Collins Aerospace a várias companhias aéreas.

O Aeroporto de Bruxelas informou que um ataque cibernético na noite de sexta-feira fez com que os passageiros fossem despachados e embarcados manualmente, enquanto o Aeroporto de Brandemburgo, em Berlim, também relatou tempos de espera mais longos devido ao problema. A RTX, proprietária da Collins Aerospace, afirmou estar "ciente de uma interrupção relacionada à segurança cibernética" em seu sistema em "aeroportos selecionados" e que estava trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. A empresa acrescentou: "O impacto é limitado ao check-in eletrônico dos clientes e à entrega de bagagem, e pode ser mitigado com operações de check-in manual." Segundo a empresa, o ataque atingiu seu software Muse, que permite que diferentes companhias aéreas utilizem os mesmos balcões de check-in e portões de embarque em um aeroporto, em vez de precisarem ter os seus próprios.

A BBC apurou que a British Airways está operando normalmente usando um sistema de backup, mas que a maioria das companhias aéreas que operam a partir de Heathrow foi afetada. Centenas de voos sofreram atrasos nos aeroportos ao longo do sábado, de acordo com o rastreador de voos FlightAware. O Aeroporto de Dublin e o de Cork sofreram um "impacto menor" devido ao ataque cibernético, com algumas companhias aéreas implementando processos manuais de check-in.

Lucy Spencer disse que ficou na fila para fazer o check-in de um voo da Malaysia Airlines por mais de duas horas e que os funcionários estavam etiquetando as bagagens manualmente e fazendo o check-in dos passageiros por telefone. "Disseram-nos para usar os cartões de embarque no celular, mas quando chegamos aos portões, eles não estavam funcionando — agora nos mandaram de volta ao portão de check-in", disse ela à BBC no Terminal 4 de Heathrow, acrescentando que podia ver centenas de pessoas na fila. Outra passageira, Monazza Aslam, disse que estava sentada na pista há mais de uma hora "sem saber quando iríamos voar" e que já havia perdido sua conexão em Doha.

"Estou em Heathrow com meus pais idosos desde as 5h", disse ela, acrescentando: "Estamos com fome e cansados". Reuters Os viajantes em Heathrow relatam atrasos de várias horas e longas filas no check-in. Johnny Lal, que deveria voar para Bombaim no sábado para o funeral de sua sogra, disse que ele e sua mãe agora perderão o voo. Ele disse à BBC que sua mãe "não consegue dar um passo sem sua scooter [de mobilidade]", mas que os funcionários de Heathrow não conseguiram fornecer uma para ela. "Eles ficam dizendo que os sistemas estão fora do ar."