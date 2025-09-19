Trump diz que TVs que o criticam podem 'talvez' perder concessão

Reuters O apresentador Jimmy Kimmel teve seu programa suspenso por tempo indefinido pela rede ABC por comentários sobre assassinato de Charlie Kirk O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que algumas redes de TV deveriam ter suas licenças retiradas, ao manifestar seu apoio ao órgão regulador de radiodifusão dos Estados Unidos em uma disputa sobre a suspensão do apresentador de TV Jimmy Kimmel. A rede de televisão ABC retirou o programa do comediante do ar por tempo indeterminado após seus comentários sobre o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk no Estado de Utah na semana passada.

No comentário, Kimmel parecia sugerir que o suspeito de matar Kirk é um apoiador de Trump. Autoridades investigando o caso dizem que o suspeito foi "doutrinado com ideologia de esquerda". A ABC cancelou o programa depois que a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), liderada por um indicado de Trump, ameaçou tomar medidas regulatórias, levantando preocupações de que o governo Trump esteja restringindo a liberdade de expressão de seus críticos. Trump: 'talvez a licença devesse ser retirada' Trump falou sobre o assunto a repórteres a bordo do avião presidencial na quinta-feira (19/9), quando voltava de uma visita de Estado ao Reino Unido. "Li em algum lugar que as redes estavam 97% contra mim, novamente, 97% negativas, e mesmo assim eu ganhei facilmente [na eleição do ano passado]", disse o presidente.

"Eles só me dão publicidade ruim. Quer dizer, eles ganharam uma licença. Eu acho que talvez a licença deles devesse ser retirada." Em um monólogo no seu programa de TV na segunda-feira (15/9), Kimmel havia dito que a "gangue Maga" [em referência ao Make America Great Again, o movimento político conservador de Trump] estava "tentando desesperadamente caracterizar esse rapaz que assassinou Charlie Kirk como algo diferente de um deles" e tentando "ganhar pontos políticos com isso". Ele também comparou a reação de Trump à morte de seu aliado político de 31 anos a "como uma criança de quatro anos lamenta a morte de um peixinho dourado".

Kimmel condenou o ataque e enviou "amor" à família Kirk logo após o assassinato. O presidente da FCC, Brendan Carr, acusou Kimmel de ter "a conduta mais doentia possível" e disse que empresas como a ABC, de propriedade do grupo Disney, poderiam "encontrar maneiras de mudar sua conduta e tomar medidas... ou haverá mais trabalho para a FCC". Carr disse à rede conservadora Fox na quinta-feira (19/9): "Continuaremos responsabilizando essas emissoras pelo interesse público — e se as emissoras não gostarem dessa solução simples, elas podem entregar sua licença à FCC."

A FCC tem poder regulatório sobre as principais redes, como a ABC, bem como sobre as emissoras locais que transmitem o seu conteúdo. Proprietários de emissoras locais também podem influenciar as principais redes, recusando-se a transmitir programas. Reuters Manifestantes protestaram contra Trump por suspensão do programa de Jimmy Kimmel A suspensão de Kimmel foi anunciada logo após a Nexstar Media, uma das maiores donas de emissoras de TV dos EUA, dizer que não transmitiria o programa do apresentador "no futuro próximo", pois seus comentários foram "ofensivos e insensíveis". Carr elogiou a Nexstar — que atualmente está buscando a aprovação da FCC para uma fusão de US$ 6,2 bilhões com outra empresa de mídia, a Tegna — e disse que espera que outras emissoras sigam seu exemplo.