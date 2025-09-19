Talebã proíbe universidades de usarem livros escritos por mulheres

AFP via Getty Images As universidades afegãs foram instruídas a remover livros do currículo O governo do Afeganistão, controlado pelo Talebã, baniu livros escritos por mulheres do sistema de ensino universitário do país como parte de uma nova proibição que também tornou ilegal o ensino de direitos humanos e assédio sexual. Cerca de 140 livros escritos por mulheres — incluindo obras como "Segurança no Laboratório Químico" — estão entre os 680 livros considerados "preocupantes" devido às "políticas anti-Sharia [lei islâmica] e anti-Talebã".

As universidades também foram informadas que não têm mais permissão para ensinar 18 disciplinas. Um oficial do Talebã disse que as disciplinas estão "em conflito com os princípios da Sharia e a política do sistema". O decreto é o mais recente de uma série de restrições que o Talebã impôs desde que retornou ao poder, há quatro anos. Nesta semana, a internet de fibra óptica foi proibida em pelo menos dez províncias por ordem do líder supremo do Talebã, em uma medida que, segundo o discurso dessas autoridades, visa evitar a imoralidade.

Mulheres e meninas estão sendo particularmente afetadas por mudanças promovidas pelo Talebã. Elas não têm acesso à educação após a sexta série. Uma de suas últimas alternativas de educação foi cortada no final de 2024, quando cursos de obstetrícia foram discretamente encerrados. Agora, até mesmo temas diretamente ligado às mulheres discutidos em cadeiras universitárias foram alvos. Seis dos 18 temas proibidos em universidades são especificamente sobre mulheres, incluindo gênero e desenvolvimento, o papel das mulheres na comunicação e sociologia das mulheres. O governo do Talebã disse que respeita os direitos das mulheres de acordo com sua interpretação da cultura afegã e da lei islâmica.

'Vazio na educação' Um membro do comitê que revisou os livros confirmou à BBC a proibição de obras escritas por mulheres no ensino afegão. Zakia Adeli, ex-vice-ministra da Justiça antes do retorno do Talebã e uma das autoras cujos livros foram colocados na lista de proibidos, não ficou surpresa com a decisão. "Considerando o que o Talebã fez nos últimos quatro anos, não era absurdo esperar que eles impusessem mudanças no currículo", disse ela.

"Dada a mentalidade e as políticas misóginas do Talebã, é natural que, quando as próprias mulheres não têm permissão para estudar, suas opiniões, ideias e escritos também sejam suprimidos." As novas diretrizes, que foram vistas pela BBC, foram emitidas no final de agosto. Ziaur Rahman Aryubi, vice-diretor acadêmico do Ministério do Ensino Superior do governo Talebã, disse em uma carta às universidades que as decisões foram tomadas por um painel de "estudiosos e especialistas religiosos".