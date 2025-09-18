Imortalidade com transplante de órgãos: Xi e Putin podem estar falando sério?

BBC Transplantes de órgãos certamente salvam vidas, mas a cirurgia é trabalhosa e seus riscos são significativos É possível que alguém se torne imortal com a ajuda de transplantes de órgãos? Este foi um tema inesperado de discussões esta semana, entre o presidente chinês, Xi Jinping, e seu colega russo, Vladimir Putin, durante a parada militar ocorrida em Pequim, na China.

Um tradutor, falando em mandarim em nome de Putin, contou a Xi como os órgãos humanos podem ser repetidamente transplantados "para que uma pessoa fique cada vez mais jovem", em vez de envelhecer. E que talvez ela consiga evitar a velhice "indefinidamente". "Prevê-se que, neste século, talvez seja possível viver até os 150 anos", acrescentou ele. Os sorrisos e risadas indicam que era uma pequena brincadeira, mas será que eles podem estar no caminho certo? A conversa de Putin e Xi Jinping sobre imortalidade The British Broadcasting Corporation Os transplantes de órgãos certamente salvam vidas. No Reino Unido, mais de 100 mil pessoas foram salvas por transplantes nos últimos 30 anos, segundo o NHS, o serviço público de saúde britânico.

Os contínuos avanços da medicina e da tecnologia significam que os órgãos transplantados vêm funcionando por muito mais tempo depois da cirurgia. Alguns pacientes tiveram rins transplantados que funcionaram por mais de 50 anos. O tempo de vida de um órgão depende das condições de saúde do doador e do paciente, além dos cuidados após o transplante. Se você receber um novo rim de um doador vivo, por exemplo, sua duração esperada pode ser de 20 a 25 anos. Mas, se o órgão vier de um doador morto, a expectativa cai para 15 a 20 anos.

O tipo de órgão também influencia. Pesquisas indicam que um fígado pode durar cerca de 20 anos, um coração dura 15 anos e os pulmões, cerca de 10 anos. Passagem para a vida eterna? Putin e Xi poderiam estar falando sobre o transplante de múltiplos órgãos, talvez repetidamente. Mas a cirurgia é trabalhosa e traz riscos significativos. A cada vez que você enfrenta o bisturi, está lançando os dados.

Atualmente, as pessoas que recebem um novo órgão também precisam tomar fortes drogas contra a rejeição por toda a vida. Elas são conhecidas como imunossupressoras e podem causar efeitos colaterais, como hipertensão arterial, e aumentar o risco de infecções. A rejeição ocorre quando o sistema imunológico começa a atacar o órgão transplantado porque o reconhece como vindo de outra pessoa. Às vezes, ela pode ocorrer mesmo tomando as medicações. Órgãos sob medida Os cientistas estão trabalhando para produzir órgãos livres de rejeição, usando porcos geneticamente modificados como doadores.