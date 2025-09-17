Morte de ex-delegado pioneiro no combate ao PCC pressiona Tarcísio em meio a 'nova fase' do crime organizado em SP

Reprodução/Prefeitura Praia Grande Fontes foi assassinado nesta segunda-feira (15/09) em Praia Grande, onde era secretário O brutal assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes nesta segunda-feira (15/09), em uma via pública movimentada de Praia Grande (SP), mostra a força do crime organizado em um momento em que o Primeiro Comando da Capital (PCC) está em fase diversificação de suas atividades, pontuam especialistas em Segurança Pública. Pioneiro no combate do crime organizado, Ferraz Fontes foi assassinado em uma aparente emboscada no município do litoral paulista, onde era secretário municipal de Administração.

Um vídeo da ação mostra um carro em alta velocidade, onde estava Fontes, virando em uma avenida até colidir com um ônibus. O carro capota, até que outro veículo chega com homens fortemente armados, que atiram no veículo onde estava o ex-delegado. As imagens mostram que Ferraz Fontes foi executado em uma ação planejada e de alta complexidade tática, avalia Leonardo Carvalho, pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. "Não foi um alvo aleatório, foi um alvo escolhido. A operação contou com logística e planejamento prévio, fruto de um treinamento especializado", afirma Carvalho. "Ferraz teve papel fundamental na identificação da estrutura do PCC. Foi um dos primeiros delegados a mapear o organograma da facção e, em sua gestão, várias lideranças foram transferidas para presídios federais. Ele já havia sido jurado de morte há alguns anos", lembra o pesquisador.

O envolvimento do PCC no crime não está confirmado pelas investigações, mas existem indícios que a organização está ligada ao assassinato de Ferraz Fontes, disse à GloboNews Lincoln Gakiya, promotor do Ministério Público de São Paulo e integrante do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). As investigações seguem duas linhas de motivação: vingança pelo trabalho do ex-delegado contra o crime organizado e retaliação pelo seu trabalho na Prefeitura de Praia Grande. Para o pesquisador, a execução "com alto grau de planejamento" mostra a força do crime organizado.

O crime ocorreu em um momento em que o PCC tem ampliado suas atividades, do domínio da cadeia produtiva de drogas à extração ilegal de ouro na Amazônia, passando por controle de empresas de tecnologia na Faria Lima. "São fortes os indícios de que essas facções criminosas estão ampliando seus domínios territoriais num primeiro ponto. Mas nos últimos anos as autoridades vem investigando e identificando a presença da facção criminosa também na economia formal. Não é de hoje", diz. Em paralelo, ações de execuções de grande visibilidade tem se tornando cada vez mais recorrente em São Paulo, como o caso do assassinato Vinícius Gritzbach, ex-colaborador e delator do PCC, que foi executado a tiros em novembro de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

"Num primeiro momento, esse tipo de execução era focada em alguns desafetos internos da facção. Tivemos o episódio que aconteceu em Guarulhos, uma área com grande circulação de pessoas, um grande esquema de monitoramento por câmeras, e isso não foi capaz de desestimular nem de frear a realização de uma execução ali. Agora a gente tem esse novo episódio." Para Rafael Alcadipani, professor titular da EAESP-FGV e pesquisador da área, as ações têm sido propositalmente "mais espetacularizadas". "São ações de chamar muita atenção. Era uma coisa que eles haviam parado um pouco, mas parece que eles voltam a querer fazer isso", diz.