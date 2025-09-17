Larry Ellison supera Elon Musk e se torna a pessoa mais rica do mundo

Getty Images Cofundador da Oracle tem uma fortuna avaliada em R$ 2,1 trilhões Elon Musk perdeu o título de pessoa mais rica do mundo para Larry Ellison, cofundador da Oracle e aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A fortuna de Ellison alcançou US$ 393 bilhões (R$ 2,1 trilhões) na manhã desta quarta-feira (10/9), ultrapassando Musk, que tem uma fortuna estimada em US$ 385 (R$ 2 trilhões), segundo o Índice de Bilionários do Bloomberg.

As ações da Oracle dispararam mais de 40% depois que a empresa de software de banco de dados apresentou aos investidores uma perspectiva surpreendentemente positiva para seus negócios de infraestrutura em nuvem e acordos de inteligência artificial. Ellison, cuja fortuna está ligada diretamente à empresa, vem construindo sua riqueza ao longo das últimas cinco décadas. Musk permaneceu como a pessoa mais rica do mundo por aproximadamente um ano. Ele pode receber um pacote de pagamento de mais de US$ 1 trilhão (R$ 5,4 trilhões) se alcançar uma lista de metas ambiciosas na próxima década, segundo proposta do conselho de sua empresa de carros elétricos. Mas as ações do negócio mais valioso de Musk, a Tesla, caíram este ano.

A fabricante de carros elétricos tem enfrentado insegurança por parte dos investidores devido à revogação de iniciativas para veículos elétricos pelo governo Trump, além da reação negativa dos consumidores ao envolvimento político de Musk. EPA Elon Musk detinha a posição de mais rico do mundo há quase um ano, mas foi superado por Larry Ellison A Oracle tem ganhado destaque recentemente devido ao aumento da demanda por infraestrutura de data centers. Em seu relatório trimestral divulgado na terça-feira (9/9), a empresa projetou que a receita de seu setor de computação em nuvem deve crescer 77% neste ano, alcançando US$ 18 bilhões (R$ 97 bilhões), com expectativa de crescimento nos próximos anos.

A Oracle relatou um aumento na demanda entre empresas de inteligência artificial por data centers, o que contribuiu fortemente para a valorização de suas ações. A CEO da Oracle, Safra Catz, disse na terça-feira que assinou quatro contratos multibilionários com clientes no último trimestre e antecipou que vários outros serão assinados nos próximos meses. Aliança com Trump e ambições no setor de mídia Larry Ellison, 81 anos, ajudou a fundar a Oracle em 1977 e ganhou notoriedade na década de 1990, tanto pelo seu estilo de vida luxuoso quanto pela empresa de banco de dados por trás da sua fortuna.