Os funcionários que estão sendo demitidos por postagens sobre o assassinato de Charlie Kirk

Getty Images J.D. Vance, vice-presidente dos EUA, apresentou um episódio do 'Charlie Kirk Show', um podcast diário que Kirk apresentava Pessoas que celebram o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk devem ser responsabilizadas, disse o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance. "Chamem a atenção deles, avisem o empregador deles", disse Vance ao apresentar um episódio do podcast Charlie Kirk Show. "Não acreditamos em violência política, mas acreditamos em civilidade."

Uma pesquisa recente do YouGov revelou que os americanos liberais eram mais propensos do que os conservadores a considerar aceitável sentir alegria com as mortes de oponentes políticos. Os comentários de Vance vieram enquanto outros legisladores republicanos dos EUA ecoam apelos para que aqueles que celebram publicamente a morte de Kirk sejam punidos. "Exigirei a demissão, o corte de verbas e a cassação de suas licenças", disse o congressista da Flórida, Randy Fine, em uma publicação no X no domingo, pedindo que essas pessoas "sejam expulsas da sociedade civil".

A congressista da Carolina do Sul Nancy Mace instou o Departamento de Educação a "cortar todo o dinheiro para qualquer escola ou universidade" que se recuse a retaliar contra funcionários que façam postagens insensíveis sobre Kirk. Kirk, um cristão devoto, compartilhava opiniões sobre gênero, raça e aborto que geraram descontentamento, especialmente nos campi que visitou. Em alguns casos, pessoas que recorreram às redes sociais para celebrar sua morte ou postar comentários ofensivos foram demitidos ou afastados pors empregadores.

Entre eles está Anthony Pough, um funcionário do Serviço Secreto dos EUA que escreveu no Facebook que Kirk "espalhou ódio e racismo em seu programa". "No fim das contas, você responde a DEUS e acaba manifestando o que diz", disse o americano, que teve sua autorização de segurança revogada. O diretor do Serviço Secreto, Sean Curran, escreveu em um memorando aos funcionários que ataques com motivação política estão aumentando e que os membros da equipe de segurança não devem agravar o problema. "Os homens e mulheres do Serviço Secreto devem se concentrar em ser a solução, não em agravar o problema", escreveu Curran.