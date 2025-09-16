Os 'convidados' que pagam para ir a casamentos de estranhos

Você pagaria para ir ao casamento de um estranho? Um novo site está crescendo na Europa com essa proposta.

Para a noiva alemã Jennifer Reinfrank, 48 anos, a ideia caiu como uma luva. Entre os 100 convidados da sua festa, havia muitas amigas heterossexuais solteiras e poucos homens disponíveis para animar a pista de dança. A solução veio do site francês Invitin: a lista de convidados foi completada com cinco desconhecidos dispostos a pagar para participar da celebração. "Antes da festa, recebi o perfil dos candidatos e acabei aprovando todos. Vieram um casal e três homens solteiros", contou a alemã à BBC News Brasil.

A festa foi realizada em agosto nos arredores de Paris. Pagando 180 euros (cerca de R$ 1.130), cada convidado teve direito a acompanhar toda a cerimônia e aproveitar aos aperitivos, bebidas e comidas. Arquivo pessoal Ritual durante o casamento de Jennifer Reinfrank, que teve cinco convidados desconhecidos "A gente se cumprimentou no início do evento, mas não passamos muito tempo com eles, já que o nosso foco era estar com a família e amigos. Todos foram muito simpáticos e educados. O casal até nos presenteou com um cartão e uma garrafa de champanha", explica a alemã. A inspiração para o site surgiu de uma conversa despretensiosa.

Ao alugar sua casa no sul da França para convidados que iam participar de um casamento, Kátia Lekarski ouviu da filha a pergunta que despertou uma ideia: por que nós não podemos participar dessas festas também? Foi assim que a empreendedora francesa decidiu criar uma plataforma que conecta casais — com interesses que vão desde variar o perfil dos convidados a arrecadar uma renda extra para cobrir parte dos custos da celebração — a pessoas que querem pagar para viver a experiência de participar da festa de um estranho. "Matrimônios são festas bonitas e muito emocionantes. As pessoas se produzem para o evento e os lugares onde as celebrações são feitas costumam ser muito legais. Então, pensei que unir noivos que desejam um pouco de dinheiro para ajudar a pagar os custos da festa com pessoas que adorariam ir a um casamento era uma ótima ideia", justifica a francesa à BBC.

A start-up foi lançada em abril e já conta com dois mil usuários, incluindo anfitriões e possíveis candidatos a convidados. Até agora, seis celebrações com convidados do Invitin já foram feitas, na França, Espanha, Rússia e em Portugal. A portuguesa Marta Fernandes ficou sabendo do site através de um grupo online e resolveu experimentar — por ter morado muitos anos no exterior, ela diz gostar de conhecer pessoas.