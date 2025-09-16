O que é genocídio, e quem está usando o termo relacionado à guerra em Gaza?

Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images A ONU afirma que há cada vez mais evidências de fome e inanição generalizada em Gaza. A guerra de Gaza desencadeou um debate global sobre se Israel está cometendo genocídio, visto com o mais grave dos crimes sob o direito internacional. Até meados de setembro, a ofensiva militar de Israel matou cerca de 65 mil pessoas — a maioria civis — em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas.

A ação militar foi lançada em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, no qual a maioria das 1,2 mil pessoas mortas e 251 sequestradas para Gaza eram civis. Os assassinatos e a destruição levaram a uma condenação generalizada. Vários países, incluindo a Turquia e o Brasil, grupos de direitos humanos e alguns especialistas nomeados pelas Nações Unidas (ONU) afirmaram que a conduta de Israel em Gaza constitui genocídio. Em dezembro de 2023, a África do Sul apresentou uma ação contra Israel por violação da Convenção sobre Genocídio de 1948 ao Tribunal Internacional de Justiça (TIJ). Um mês depois, uma decisão provisória concluiu que os palestinos tinham "direitos plausíveis à proteção contra o genocídio". Os juízes afirmaram que alguns dos atos denunciados pela África do Sul, se comprovados, poderiam ser enquadrados na convenção.

Os governos ocidentais, incluindo o Reino Unido e a Alemanha, têm evitado, em grande parte, descrever os atos israelenses como genocídio. O presidente francês Emmanuel Macron disse que não cabe a um líder político usar o termo, mas que os "historiadores" devem decidir "no momento oportuno". Israel rejeitou veementemente as acusações de genocídio como "mentiras descaradas", insistindo que tem exercido seu direito à segurança e à autodefesa — um argumento repetido por seu aliado mais poderoso, os EUA. O que significa genocídio e quem pode decidir se ele se aplica?

O termo foi cunhado em 1943 pelo advogado judeu-polonês Raphael Lemkin, que combinou a palavra grega "genos" (raça ou tribo) com a palavra latina "cide" (matar). Depois de testemunhar os horrores do Holocausto, no qual todos os membros de sua família, exceto seu irmão, foram mortos, Lemkin fez campanha para que o genocídio fosse reconhecido como crime pelo direito internacional. Seus esforços levaram à adoção da Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio em dezembro de 1948, que entrou em vigor em janeiro de 1951. Até 2022, ela já havia sido ratificada por 153 países.

O artigo 2.º da convenção define genocídio como "qualquer um dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal": Matar membros do grupo

Causar danos físicos ou mentais graves aos membros do grupo

Infligir deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar a destruição física do grupo, no todo ou em parte.

Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos dentro do grupo

A convenção também impõe aos Estados signatários o dever geral de "prevenir e punir" o genocídio. Quem decide o que é considerado genocídio? Em geral, quem determina que uma situação constitui genocídio são órgãos judiciais autorizados, como comissões especiais, ou tribunais internacionais.