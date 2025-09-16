'Bombardeios insanos': palestinos tentam fugir de ataque israelense na Cidade de Gaza

Anadolu via Getty Images Milhares de famílias estão tentando fugir da Cidade de Gaza, desde que as Forças Armadas de Israel confirmaram o início das operações em terra, como parte do seu ataque em larga escala para ocupar a cidade. Lina al-Maghrebi, de 32 anos, é mãe de três crianças e mora no bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza.

Ela declarou à BBC que resistiu a deixar sua casa, mesmo sabendo dos riscos, até receber uma ligação de um militar israelense, ordenando sua evacuação. "Fui obrigada a vender minhas joias para cobrir os custos do deslocamento e uma tenda", segundo ela. "Levamos 10 horas para chegar a Khan Younis [no sul da Faixa de Gaza] e pagamos 3,5 mil shekels [cerca de US$ 1 mil ou R$ 5,3 mil] pela viagem. A fila de carros e caminhões parecia interminável." O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que foi lançada uma "operação poderosa" na Cidade de Gaza, descrita por ele como o último reduto importante do Hamas.

As Forças Armadas israelense designaram a estrada costeira de al-Rashid como o único caminho permitido para evacuação dos civis. Muitos descreveram forte congestionamento, filas intermináveis de carros e caminhões e longos atrasos. Famílias ficaram paradas no acostamento, enquanto os ataques aéreos continuavam sobre suas cabeças. A operação recebeu condenação internacional generalizada, incluindo do chefe de Direitos Humanos da ONU e do ministro alemão de Relações Exteriores.

A ministra de Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, chamou a ofensiva de "terrível e totalmente inconsequente". Ela destacou que a ação "só traria mais derramamento de sangue, matando mais civis inocentes e colocando em risco os reféns restantes". Mas o secretário de Estado americano Marco Rubio pareceu oferecer apoio tácito à operação de Israel, durante uma entrevista coletiva com Netanyahu na segunda-feira (15/9). Ele declarou que os Estados Unidos prefeririam um final negociado para a guerra, mas, "às vezes, quando você lida com um grupo de selvagens como o Hamas, isso não é possível".

O aumento da ofensiva de Israel vem no momento em que uma comissão de investigação das Nações Unidas publicou um relatório, na terça-feira (16/9), afirmando que Israel comete genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza. Os israelenses rejeitaram categoricamente a acusação. Anadolu via Getty Images Centenas de milhares de pessoas fugiram da Cidade de Gaza nas últimas semanas Nivin Imad al-Din, de 38 anos, é mãe de cinco filhos. Ela conta que fugiu para o sul da Faixa de Gaza, depois que aviões militares de Israel lançaram folhetos sobre a evacuação no seu bairro. Mas seu marido se recusou a sair de casa. "Não consegui trazer minha mobília, porque não consegui pagar o custo de um caminhão grande", explicou ela. "Deixar tudo para trás foi a decisão mais difícil que já tomei."