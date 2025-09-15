Quem são os vencedores do Emmy 2025 e onde assistir às séries premiadas'Andor', 'Ruptura', 'Pinguim', 'Adolescência', 'O Estúdio' e 'The Pitt' estão entre os grandes vencedores.
A cerimônia do Emmy Awards — premiação do melhor da TV nos Estados Unidos — foi realizada em Los Angeles no domingo (14/9), com The Pitt, Ruptura, Medíocres e Adolescência entre os programas mais premiados.
A série de comédia O Estúdio bateu o recorde de maior número de vitórias para uma comédia em uma única temporada, com 13 troféus.
Veja a lista completa de vencedores e indicados da maior noite da televisão dos EUA. E confira também em quais plataformas esses programas estão disponíveis no Brasil.
Os grandes vencedores da noite
Melhor série de drama
- VENCEDORA: The Pitt (HBO Max)
- Andor (Disney+)
- A Diplomata (Netflix)
- The Last of Us (HBO Max)
- Paradise (Disney+)
- Ruptura (Apple TV+)
- Slow Horses (Apple TV+)
- The White Lotus (HBO Max)
Melhor série de comédia
- VENCEDORA: O estúdio (Apple TV+)
- Abbott Elementary (Disney+)
- O Urso (Disney+)
- Medíocres (HBO Max)
- Ninguém Quer (Netflix)
- Only Murders in the Building (Disney+)
- Falando a Real (Apple TV+)
- What We Do in the Shadows (Disney+)
Melhor minissérie ou antologia
- VENCEDORA: Adolescência (Netflix)
- Black Mirror (Netflix)
- Morrendo por Sexo (Disney+)
- Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
- Pinguim (HBO Max)
Melhor ator em série de drama
- VENCEDOR: Noah Wyle - The Pitt (HBO Max)
- Sterling K Brown - Paradise (Disney+)
- Gary Oldman - Slow Horses (Apple TV+)
- Pedro Pascal - The Last of Us (HBO Max)
- Adam Scott - Ruptura (Apple TV+)
Melhor atriz em série de drama
- VENCEDORA: Britt Lower - Ruptura (Apple TV+)
- Kathy Bates - Matlock (CBS)
- Sharon Horgan - Mal de Família (Apple TV+)
- Bella Ramsey - The Last of Us (HBO Max)
- Keri Russell - A Diplomata (Netflix)
Melhor ator em série de comédia
- VENCEDOR: Seth Rogen - O Estúdio (Apple TV+)
- Adam Brody - Ninguém Quer (Netflix)
- Jason Segel - Falando a Real (Apple TV+)
- Martin Short - Only Murders in the Building (Disney+)
- Jeremy Allen White - O Urso (Disney+)
Melhor atriz em série de comédia
- VENCEDORA: Jean Smart - Medíocres (HBO Max)
- Uzo Aduba - Assassinato na Casa Branca (Netflix)
- Kristen Bell - Ninguém Quer (Netflix)
- Quinta Brunson - Abbott Elementary (Disney+)
- Ayo Edebiri - O Urso (Disney+)
Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para TV
- VENCEDOR: Stephen Graham - Adolescência (Netflix)
- Colin Farrell - Pingum (HBO Max)
- Jake Gyllenhaal - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+)
- Bryan Tyree Henry - Ladrões de Drogas (Apple TV+)
- Cooper Koch - Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para TV
- VENCEDORA: Cristin Milioti - Pinguim (HBO Max)
- Cate Blanchett - Disclaimer (Apple TV+)
- Meghan Fehy - Sereias (Netflix)
- Rashidah Jones - Black Mirror (Netflix)
- Michelle Williams - Morrendo por Sexo (Disney+)
Melhor ator coadjuvante em série de drama
- VENCEDOR: Tramell Tillman - Severance (Apple TV+)
- Zach Cherry - Ruptura (Apple TV+)
- Walton Goggins - The White Lotus (HBO Max)
- Jason Isaacs - The White Lotus (HBO Max)
- James Marsden - Paradise (Disney+)
- Sam Rockwell -The White Lotus (HBO Max)
- John Turturro - Ruptura (Apple TV+)
Melhor atriz coadjuvante em série de drama
- VENCEDORA: Katherine LaNasa - The Pitt (HBO Max)
- Patricia Arquette - Ruptura (Apple TV+)
- Carrie Coon - The White Lotus (HBO Max)
- Julianne Nicholson - Paradise (Disney+)
- Parker Posey - The White Lotus (HBO Max)
- Natasha Rothwell - The White Lotus (HBO Max)
- Aimee Lou Wood - The White Lotus (HBO Max)
Melhor ator coadjuvante em série de comédia
- VENCEDOR: Jeff Hiller - Alguém em Algum Lugar (HBO Max)
- Ike Barinholtz - O Estúdio (Apple TV+)
- Colman Domingo - As Quatro Estações do Ano (Netflix)
- Harrison Ford - Falando a Real (Apple TV+)
- Ebon Moss-Bachrach - O Urso (Disney+)
- Michael Urie - Falando a Real (Apple TV+)
- Bowen Yang - Saturday Night Live (não está disponível para streaming no Brasil)
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
- VENCEDORA: Hannah Einbinder - Medíocres (HBO Max)
- Liza Colón-Zayas - O Urso (Disney+)
- Kathryn Hahn - O Estúdio (Apple TV+)
- Janelle James - Abbott Elementary (Disney+)
- Catherine O'Hara - O Estúdio (Apple TV+)
- Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary (Disney+)
- Jessica Williams - Shrinking (Apple TV+)
Melhor ator coadjuvante em minissérie ou antologia
- VENCEDOR: Owen Cooper - Adolescência (Netflix)
- Javier Bardem - Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
- Bill Camp - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+)
- Rob Delaney - Morrendo por Sexo (Disney+)
- Peter Sarsgaard - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+)
- Ashley Walters - Adolescência (Netflix)
Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou antologia
- VENCEDORA: Erin Doherty - Adolescência (Netflix)
- Ruth Negga - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+)
- Deirdre O'Connell - Pinguim (HBO Max)
- Chloë Sevigny - Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
- Jenny Slate - Morrendo por Sexo (Disney+)
- Christine Tremarco - Adolescência (Netflix)
Melhor programa de competição
- VENCEDOR: The Traitors (Claro TV+)
- The Amazing Race (Não está disponível para streaming)
- RuPaul's Drag Race (WOW Presents Plus, Paramount+, Claro TV+)
- Survivor (Não está disponível para streaming)
- Top Chef (Não está disponível para streaming)
Melhor roteiro de programa de variedades
- VENCEDOR: Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)
- Saturday Night Live (não está disponível para streaming no Brasil)
Melhor talk show
- VENCEDOR: The Late Show with Stephen Colbert (não está disponível para streaming no Brasil)
- The Daily Show (não está disponível para streaming no Brasil)
- Jimmy Kimmel Live! (não está disponível para streaming no Brasil)
Melhor roteiro em série de drama
- VENCEDOR: Dan Gilroy - Andor (Disney+)
- Joe Sachs - The Pitt (HBO Max)
- R. Scott Gemmill - The Pitt (HBO Max)
- Dan Erickson - Ruptura (Apple TV+)
- Will Smith - Slow Horses (Apple TV+)
- Mike White - The White Lotus (HBO Max)
Melhor roteiro em série de comédia
- VENCEDOR: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - O Estúdio (Apple TV+)
- Quinta Brunson - Abbott Elementary (Disney+)
- Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky - Medíocres (HBO Max)
- Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola - O Ensaio (HBO Max)
- Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett - Alguém em Algum Lugar (HBO Max)
- Sam Johnson, Sarah Naftalis, Paul Simms - O Que Fazemos nas Sombras (Disney+)
Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para TV
- VENCEDOR: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescência (Netflix)
- Charlie Brooker, Bisha K. Ali - Black Mirror (Netflix)
- Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether - Morrendo por Sexo (Disney+)
- Lauren LeFranc - Pinguim (HBO Max)
- Joshua Zetumer - Não Diga Nada (Disney+)
Melhor direção em série de drama
- VENCEDOR: Adam Randall, Slow Horses (Apple TV+)
- Janus Metz, Andor (Disney+)
- Amanda Marsalis, The Pitt (HBO Max)
- John Wells, The Pitt (HBO Max)
- Jessica Lee Gagné, Ruptura (Apple TV+)
- Ben Stiller, Ruptura (Apple TV+)
- Mike White, The White Lotus (HBO Max)
Melhor direção em série de comédia
- VENCEDOR: Seth Rogen, O Estúdio (Apple TV+)
- Ayo Edebiri, O Urso (Disney+)
- Lucia Aniello, Medíocres (HBO Max)
- James Burrows, Modernos de Meia Idade (Disney+)
- Nathan Fielder, O Ensaio (HBO Max)
Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para TV
- VENCEDOR: Philip Barantini, Adolescência (Netflix)
- Shannon Murphy, Morrendo por Sexo (Disney+)
- Helen Shaver, Pinguim (HBO Max)
- Jennifer Getzinger, Pinguim (HBO Max)
- Nicole Kassell, Sereias (Netflix)
- Lesli Linka Glatter, Dia Zero (Netflix)
Melhor roteiro de programa de variedades
- VENCEDOR: Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)
- The Daily Show (não está disponível para streaming no Brasil)
- Saturday Night Live (não está disponível para streaming no Brasil)