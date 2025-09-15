Onda de violência política nos EUA atinge esquerda e direita com centenas de casos

Filip Singer/EPA Homenagens a Charlie Kirk durante vigília realizada na Alemanha O assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk, de 31 anos, na semana passada levantou uma onda de publicações nas redes sociais sobre uma suposta perseguição a líderes da direita e da direita radical. Comparando a morte do ativista à tentativa de assassinato do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018, e, mais recentemente, à de Donald Trump em um comício no ano passado, apoiadores dessas lideranças pedem para o fim dos ataques aos conservadores.

Mas as notícias apontam para um momento violento e radical tendo como alvo tanto a direita, quanto a esquerda. Ou tanto republicanos e conservadores, quanto democratas e progressistas. Até o momento, o suspeito de ter disparado contra Kirk, que foi assassinado enquanto fazia um discurso na Universidade Utah Valley, foi identificado como Tyler Robinson, um estudante de elétrica de 22 anos. Robinson foi detido na quinta-feira (11/9), após se entregar. O governador de Utah, Spencer Cox, disse ao Wall Street Journal que o suspeito, natural de Utah, estava "profundamente doutrinado com a ideologia de esquerda". No entanto, Robinson se registrou para votar em 2021 como "não filiado" a nenhum partido político nos EUA, segundo registros vistos pela BBC.

Em abril, um homem invadiu a residência do governador da Pensilvânia, o democrata Josh Shapiro, e ateou fogo no local enquanto a família estava dentro da casa. Dois meses depois, a então presidente da Câmara dos Representantes, a deputada democrata Melissa Hortman, e seu marido, Mark Horman, fora mortos a tiros dentro de casa. Antes do atentado, o autor dos disparos ainda tentou assassinar o senador John Hoffman, também do Partido Democrata, e sua esposa, Ivette Hoffman, mas ambos sobreviveram.

Preso no dia seguinte, o acusado, Vance Boelter, tinha, segundo as investigações, uma empresa de segurança privada e estava disfarçado de policial no momento do atentado. Segundo a CNN, Boelter se registrou para votar como republicano nos anos 2000 e, de acordo com seu amigo David Carlson, que deu entrevistas à imprensa na época dos crimes, era simpatizante do governo Trump e firmemente contrário a direitos como o aborto e às pautas da comunidade LGBT. No fim do ano, o assassinato do executivo do setor de planos de saúde, Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, chocou os Estados Unidos e levantou o debate sobre a raiva contra planos de saúde.