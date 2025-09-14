O que se sabe sobre denúncia da Romênia, 2º país da Otan a identificar drones russos em seu espaço aéreo

EPA Um avião F-16 detectou drone russo no espaço aéreo romeno na fronteira com Ucrânia. O governo da Romênia afirmou que um drone russo violou seu espaço aéreo no sábado (13/9), sendo o segundo país da aliança militar Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) a relatar tal incursão, depois da Polônia. Caças romenos estavam no ar monitorando um ataque russo à Ucrânia e conseguiram rastrear o drone próximo à fronteira sul com o território ucraniano, segundo informou o Ministério da Defesa em um comunicado.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a incursão não podia ser um erro, mas sim "uma evidente expansão da guerra por parte da Rússia". Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou neste domingo (14/9) a incursão russa na Romênia como "uma flagrante violação da soberania da União Europeia e uma séria ameaça à segurança regional". A Rússia não comentou as declarações da Romênia. Na quarta-feira (10/9), a Polônia afirmou ter derrubado ao menos três drones russos que haviam entrado em seu espaço aéreo.

Essa foi a primeira vez que um país da Otan atacou diretamente equipamentos russos em seu espaço aéreo desde o início da guerra na Ucrânia em 2022. A Polônia chegou a fechar quatro aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional Chopin, da capital, Varsóvia, logo após o surgimento dos primeiros relatos sobre os drones. Polônia abate drones da Rússia após 'violação sem precedentes do espaço aéreo'

Rússia ataca sede do governo da Ucrânia pela primeira vez em nova onda de bombardeios

Como a Rússia tenta silenciosamente conquistar opinião pública global Agora, o Ministério da Defesa da Romênia afirmou em nota que detectou o drone russo quando dois aviões F-16 vigiavam a fronteira do país com a Ucrânia, após "os ataques aéreos russos contra infraestruturas ucranianas no Danúbio".

O drone foi detectado a 20 quilômetros a sudoeste da localidade de Chilia Veche, na Romênia, antes de desaparecer do radar. No entanto, não sobrevoou áreas povoadas nem representou um perigo iminente, segundo o Ministério. A Polônia voltou a falar no sábado sobre preocupações com os drones russos.

"As operações preventivas de aviação, polonesas e aliadas, começaram em nosso espaço aéreo", afirmou o primeiro-ministro Donald Tusk em uma publicação no X. "Os sistemas de defesa aérea terrestre atingiram o máximo estado de prontidão", acrescentou. No início desta semana, o Ministério da Defesa russo afirmou que "não havia planos" de atacar instalações em território polonês.