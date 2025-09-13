As freiras 'rebeldes' que fugiram de asilo para voltar a convento abandonado nos Alpes

BBC As irmãs Rita (à esquerda), Regina (ao centro) e Bernadette (à direita) foram enviadas para um lar de idosos contra a vontade delas em 2023 Três freiras austríacas de 80 anos fugiram do asilo onde foram colocadas e voltaram para o antigo convento onde moravam anteriormente. As irmãs Bernadette, de 88 anos, Regina, de 86, e Rita, de 82, são as últimas três freiras que moravam convento Kloster Goldenstein, em Elsbethen, nos arredores de Salzburgo, na Áustria.

Elas recuperaram o acesso com a ajuda de ex-alunas e de um chaveiro. As autoridades da Igreja podem até não estar felizes — mas as freiras estão. "Estou muito satisfeita por estar em casa", diz a Irmã Rita. "Eu sempre sentia saudades no asilo. Estou muito feliz e grata por estar de volta."

As três contam que foram retiradas do convento contra a vontade delas em dezembro de 2023. "Não fomos ouvidas", disse a Irmã Bernadette. "Tínhamos o direito de ficar aqui até o fim de nossas vidas, e esse compromisso foi quebrado."

BBC Quando as freiras retornaram ao castelo Goldenstein, o convento não tinha mais água nem energia, mas a escola que opera no local ainda estava funcionando As três freiras passaram grande parte de suas vidas no castelo Goldenstein, local que abrigava um convento e uma escola particular para meninas desde 1877. A escola, que começou a aceitar meninos em 2017, ainda funciona. A irmã Bernadette frequentou a escola. Ela chegou lá ainda adolescente, em 1948. Uma de suas colegas de classe foi a atriz de cinema austríaca Romy Schneider.

A irmã Regina chegou ao convento em 1958, e a irmã Rita se mudou para o lugar quatro anos depois, em 1962. As três trabalharam na escola como professoras por muitos anos. A irmã Regina chegou a ser a diretora da instituição. Mas o número de freiras diminuiu aos poucos.