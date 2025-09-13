A rede internacional que lucra com imagens do Holocausto feitas com IA

BBC A BBC descobriu uma rede internacional de criadores de conteúdo lucrando no Facebook com postagens sobre o Holocausto geradas por inteligência artificial Uma investigação da BBC revelou que uma rede internacional de spammers — usuários que disseminam mensagens falsas em massa — usa o Facebook para publicar imagens falsas do Holocausto criadas por inteligência artificial. Especialistas chamam esse tipo de material de AI slop (algo como "IA desleixada", em tradução livre), expressão usada para definir conteúdo automatizado de baixa qualidade.

Organizações dedicadas à preservação da memória do Holocausto afirmam que as imagens causam sofrimento a sobreviventes e familiares. As entidades criticaram a Meta, dona do Facebook, que, segundo elas, permite transformar o massacre em um "jogo emocional". Há poucas fotos autênticas do campo de concentração de Auschwitz feitas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-45). Nos últimos meses, porém, spammers divulgaram imagens falsas que alegam mostrar o interior do campo de concentração, como a de uma prisioneira tocando violino ou de amantes junto às cercas. As publicações tiveram dezenas de milhares de curtidas e compartilhamentos.

"Temos aqui alguém inventando histórias para um tipo de jogo emocional que acontece nas redes sociais", diz Pawel Sawicki, porta-voz do Memorial de Auschwitz, na Polônia. "Isto não é um jogo. É o mundo real, com sofrimento real e pessoas reais que queremos e precisamos lembrar." BBC Pawel Sawicki diz que o Memorial de Auschwitz comunicou diretamente à Meta suas preocupações com imagens do Holocausto geradas por inteligência artificial A BBC rastreou parte dessas imagens até as contas de uma rede de criadores de conteúdo no Paquistão, que colaboram entre si para lucrar com o Facebook.

Eles exploram o programa de monetização de conteúdo (CM) da Meta, um sistema "só para convidados" que paga por publicações e visualizações com alto engajamento. Uma dessas contas, em nome de Abdul Mughees, que se apresenta como morador do Paquistão, publicou capturas de tela em que diz ter ganhado US$ 20 mil (cerca de R$ 104 mil) com esquemas de monetização em redes sociais, incluindo o da Meta. Em outra postagem, afirma ter acumulado mais de 1,2 bilhão de visualizações em quatro meses. A BBC não conseguiu verificar de forma independente os ganhos de nenhum criador.

Entre as postagens de Abdul Mughees no Facebook estão fotos geradas por inteligência artificial de vítimas fictícias do Holocausto e relatos falsos, como o de uma criança escondida sob o assoalho ou de um bebê deixado nos trilhos de um campo de concentração. A análise da BBC sobre essa conta e dezenas de outras semelhantes indica que elas publicam quase só AI slop. O termo se refere a imagens e textos de baixa qualidade gerados por inteligência artificial, produzidos em grande volume e espalhados nas redes sociais.