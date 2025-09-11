Trump diz estar 'surpreso' com condenação de Bolsonaro

Presidente americano já havia chamado o processo contra o aliado brasileiro de 'caça às bruxas'

Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar "surpreso" com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (11/9) por golpe de Estado.

Trump já havia chamado o caso contra Bolsonaro de "caça às bruxas" e criticado duramente o Brasil com aumentos de tarifas, sanções contra o juiz presidente e a revogação de vistos para a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal.