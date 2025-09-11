Por que Fux condenou centenas de pessoas por invasões do 8 de janeiro, mas absolveu Bolsonaro

Getty Images Ministros do STF em sessão de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux surpreendeu em seu voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete ex-integrantes de seu governo. Conhecido por ser duro em ações penais e perfil considerado "punitivista", ele votou para que o processo seja anulado e absolveu Bolsonaro por todos os crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Chamou a atenção de especialistas o entendimento de Fux neste caso, já que ele acompanhou o ministro Alexandre de Moraes ao condenar, em outro julgamento, mais de 600 réus pelos ataques de 8 de janeiro. "Ele é o juiz que rejeitou mais de 99% dos habeas corpus de janeiro a março deste ano. Por isso, seu voto ontem foi muito surpreendente para toda a comunidade jurídica, uma vez que também se utilizou de juristas garantistas para embasar seu posicionamento", disse Maíra Fernandes, advogada e professora da FGV Direito Rio. A expectativa inicial era a de que ele poderia votar por condenações mais brandas do que Moraes, mas não pela absolvição. Fux argumentou que não há prova sobre a formação de uma organização criminosa liderada por Bolsonaro que tentou abolir o Estado democrático de direito com um golpe de Estado.

Ele entendeu que o ex-presidente é inocente em relação a todos os crimes, incluindo liderar organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, golpe de Estado e abolição violenta de Estado Democrático de Direito. Ele também apontou o que entendeu como falhas no processo, como a incompetência do STF em julgar um ex-presidente e um "tsunami de dados", que não teria permitido às defesas acessar todos os documentos em tempo hábil. "De todas as argumentações, essa talvez seja uma das mais relevantes por parte da defesa. São muitos terabytes de informações", avalia Juliana Bertholdi, advogada criminalista e professora da pós-graduação da PUC-PR.

Fux argumentou: que atos preparatórios, aqueles realizados antes da consumação de um crime, "escapam, em regra, a punição da lei penal" e que "ninguém pode ser punido pela cogitação"; que Bolsonaro não poderia ter dado um autogolpe, já que ele era o mandatário quando os crimes começaram, segundo a acusação; que o crime de golpe de Estado pressupõe coordernação coletiva e meios concretos de execução, além de exigir deposição de governo; que declarações "infelizes" ou "irresignação" de políticos não podem ser classificadas como tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito; a competência do Supremo para julgar a ação contra Bolsonaro. De acordo com ele, os réus não têm foro privilegiado — pois já haviam deixado seus cargos no momento da denúncia — e não deveriam, portanto, ser julgados pelo STF. Além de Bolsonaro, Fux também pediu a absolvição do almirante da Marinha Almir Garnier, mas votou pela condenação do ex-ajudante de ordens da Presidência, Mauro Cid, pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado de direito. Com o voto de Fux, o placar pela condenação de Bolsonaro está em 2x1, com as manifestações de Alexandre de Moraes e Flávio Dino na terça (9/9). Faltam ainda votar Cármen Lúcia e Cristiano Zanin na Primeira Turma do STF, que julga o caso.

Opinião do ministro mudou? Em 2023, Fux havia votado de outra forma na condenação do primeiro dos réus julgados pela invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro. O paulista Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, foi condenado a 17 anos de prisão por 5 crimes: dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. O tempo de cadeia foi proposto por Moraes, relator do caso, e o voto foi seguido por Fux à época.