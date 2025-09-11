O filme sobre assassinato de criança em Gaza que se tornou o mais aplaudido da história do Festival de Veneza

Getty Images Os produtores executivos Joaquin Phoenix e Rooney Mara ao lado do diretor Kaouther Ben Hania e do ator Motaz Malhees segurando uma foto de Hind Rajab O filme de Gaza The Voice of Hind Rajab ("A Voz de Hind Rajab", em tradução livre) recebeu uma ovação de pé de 23 minutos após sua estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza na quarta-feira (3/9), considerada um recorde. A obra da diretora Kaouther Ben Hania conta a história de Hind Rajab, de seis anos, que foi morta junto com seus primos, tia, tio e dois paramédicos que os socorreram depois que o carro da família foi alvejado por tiros das forças israelenses na Cidade de Gaza em janeiro de 2024.

Festivais de cinema são conhecidos por suas longas salvas de palma, mas esta parece ter superado os 22 minutos de aplausos dados a O Labirinto do Fauno em Cannes em 2006. O ator Motaz Malhees agitou uma bandeira palestina, provocando soluços e um coro de "Palestina livre", enquanto recebia a maior repercussão no evento de Veneza deste ano. Na semana passada, várias estrelas de Hollywood, incluindo Joaquin Phoenix e Rooney Mara, além de Brad Pitt, Alfonso Cuarón e Jonathan Glazer, associaram-se ao filme como produtores executivos. Phoenix e Mara estavam presentes na sessão de fotos em Veneza e também compareceram à emocionante estreia na quarta-feira, onde o elenco do filme segurou uma foto de Hind Rajab durante a ovação.

#TheVoiceOfHindRajab star Motaz Malhees holds up a Palestinian flag during the 23-minute-plus ovation for the film in Venice, and the crowd chants, “Free Palestine” pic.twitter.com/69Pv2zNPQ1 — Deadline (@DEADLINE) September 3, 2025 Logo após o incidente em que Hind, seus parentes e os paramédicos foram mortos, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram que uma investigação inicial indicava que seus soldados não estariam dentro da área de alcance dos tiros contra o carro. Um porta-voz disse posteriormente que uma investigação mais aprofundada estava em andamento, mas nenhum resultado foi publicado desde então.

A diretora da Tunísia concorre ao prêmio de melhor longa-metragem internacional no Oscar do próximo ano, onde se espera que seja uma das favoritas. No ano passado, Ben Hania foi indicada ao Oscar quando Four Daughters ("Quatro Filhas") foi indicado ao prêmio de melhor documentário. Em 2021, seu filme The Man Who Sold His Skin ("O Homem que Vendeu Sua Pele") foi indicado na categoria de longa-metragem internacional.