FBI divulga fotos de suspeito de matar Charlie Kirk; o que se sabe sobre atirador

FBI Foto do suspeito de matar o ativista Charlie Kirk, divulgada pelo FBI O FBI, a polícia federal americana, divulgou nesta quinta-feira (11/9) imagens do suspeito de matar o ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump. O órgão também disse ter encontrado um rifle de alto calibre provavelmente usado no assassinato.

O atirador, que disparou contra Kirk na quarta (10/9) em meio a um evento numa universidade no Estado de Utah, segue foragido. Os investigadores se referem a ele no masculino. Em coletiva de imprensa nesta quinta, autoridades disseram que o suspeito "parece ter idade universitária", se misturando bem ao ambiente da universidade, e fugiu "para um subúrbio" da região da cidade de Orem, onde fica a universidade, após o ataque. Os investigadores ainda não o identificaram. A arma foi encontrada em uma área de mata, e os investigadores estão analisando uma "marca de calçado" e uma "marca de antebraço".

Mais cedo, duas pessoas que haviam sido interrogadas pela polícia foram liberadas. Enquanto isso, Trump anunciou que concederá postumamente a Kirk a "Medalha Presidencial da Liberdade". A medalha é a mais alta honraria civil concedida nos EUA. Kirk, que fundou o grupo conservador Turning Point USA aos 18 anos, era próximo do presidente e de sua família.

Nesta quinta, ao deixar evento em memória aos ataques de 11 de Setembro em Washington, Trump disse não "conseguir acreditar". "Que grande cara ele era.". Trump disse que vai falar com família de Kirk para "conversar sobre como unir o país". A família de Kirk "está devastada", descreveu um dos investigadores, acrescentando: "Só posso imaginar o que eles estão passando".

Movimento do atirador O suspeito chegou ao campus às 11h52 (14h52 em Brasília) de quarta, disseram os oficiais — pouco menos de meia hora antes de Charlie Kirk ser baleado por volta de 12h20. Os investigadores disseram que ele entrou "no campus, passou pelas escadas, subiu ao telhado, atravessou o telhado até o local do disparo". Após o ataque, o atirador então "se deslocou para o outro lado do prédio, pulou do edifício e fugiu do campus para um bairro próximo".