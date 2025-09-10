Português que ofereceu 500 euros por cabeça de brasileiros é preso

BBC A Polícia Judiciária de Portugal — órgão responsável por investigações criminais, equivalente à Polícia Civil no Brasil — prendeu, na segunda-feira (8), um homem de 56 anos que publicou nas redes sociais um vídeo no qual oferecia 500 euros (cerca de R$ 3,1 mil) a quem lhe entregasse a "cabeça de um brasileiro". O conteúdo se espalhou rapidamente e gerou forte indignação entre a comunidade brasileira no país.

Nas imagens, o português — que se apresentava online como Pasteleiro Lince e trabalhava numa padaria na cidade de Aveiro — dizia: "Cada português que trouxer a cabeça de um brasileiro, desses 'zukas' que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer eu pago 500 euros." Em comunicado, a polícia informou que o homem, identificado pela sigla J.P.S.O, está 'fortemente indiciado' por incitar à violência contra estrangeiros. A polícia ressaltou que a divulgação do vídeo se espalhou rapidamente, provocou "forte alarme social" e mobilizou a opinião pública, resultando em várias denúncias. Acrescentou ainda que o homem já estava sob investigação antes mesmo da repercussão do caso. O homem preso possuía antecedentes por crimes contra o patrimônio e será apresentado à autoridade judicial para interrogatório e definição de medidas de coação.