Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que se sabe de atentado contra ativista aliado de Trump
Agência BBC

O que se sabe de atentado contra ativista aliado de Trump

Donald Trump e o vice-presidente J.D. Vance pediram que as pessoas rezem pela vida de Kirk
Autor BBC - Internacional
Autor
BBC - Internacional Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Charlie Kirk
Getty Images

O ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, sofreu um atentado nesta quarta-feira (10/9) durante um evento nos Estados Unidos.

Um tiro foi disparado contra Kirk na universidade de Utah Valley, em Orem, Utah, onde ele participava de um evento.

O ativista é conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos EUA.

Trump e o vice-presidente J.D. Vance pediram que as pessoas rezem pela vida de Kirk.

*Mais informações em breve

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar