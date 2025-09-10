Grupos de direita usam Nepal nas redes para tentar insuflar protestos no Brasil e Dino pede investigação

As redes sociais de grupos da direita brasileira estão agitadas, com diversas postagens fazendo referência aos protestos no Nepal e expressando o desejo de que revolta similar aconteça no Brasil, contra o Supremo Tribunal Federal (STF), que conclui nesta semana o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus no caso da tentativa de golpe de Estado. O ministro Flávio Dino protocolou representação junto à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (10/9) pedindo investigações sobre postagens nas redes sociais incentivando ataques letais aos ministros e seus familiares, além da destruição da sede do STF.

"Entre os traços que chamam atenção, há uma constante alusão a eventos ocorridos no 'Nepal", o que parece sugerir uma ação concertada com caráter de incitação", afirma Dino, na representação encaminhada à PF. O primeiro-ministro do Nepal, KP Sharma Oli, renunciou na terça-feira (9/9), após a intensificação de uma onda de protestos liderada por jovens, motivados por uma proibição governamental de uso de redes sociais, corrupção generalizada e poucas oportunidades econômicas. Um levantamento da plataforma de escuta social Palver, que monitora cerca de 100 mil grupos públicos no WhatsApp, mostra que o tema foi mencionado pela primeira vez nos grupos públicos brasileiros no domingo, 7 de Setembro, com as citações chegando ao auge nesta quarta-feira (10/9). As citações ao Nepal eram apenas 7 a cada 100 mil mensagens na segunda-feira (8/9), subiram a 314 a cada 100 mil mensagens na terça (9/9) e a 344 a cada 100 mil nesta quarta, enquanto o ministro Luiz Fux apresenta seu voto no STF.

Terceiro a votar no julgamento, Fux divergiu de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ao pedir anulação do processo por falta de competência do STF para julgar e indicar a absolvição dos réus pelo crime de organização criminosa, posições que foram celebradas por apoiadores de Bolsonaro nas redes. Para efeito de comparação, a média histórica de menções a "Bolsonaro" costuma ser de 300 a cada 100 mil mensagens, e a "Lula", de 600 a 700 a cada 100 mil. "O principal elemento que observamos nos mais de 100 mil grupos públicos que analisamos em tempo real, é a tentativa de comparação entre elementos do Nepal e do Brasil", diz Luis Fakhouri, co-fundador da Palver.

"Nos grupos de direita, principalmente, a gente encontrou muitos vídeos, muitas imagens fazendo comparações. Falando: 'No Nepal, é um governo comunista, no Brasil é um governo comunista'. 'No Nepal, eles tentaram silenciar a população, aqui no Brasil eles tentam silenciar a população'. 'No Nepal, um ditador tirou a liberdade de expressão do povo. No Brasil, temos um ministro ditador'", exemplifica o especialista em escuta social. Palver Exemplo de postagem em grupo de WhatsApp sobre o Nepal Palver Outro exemplo de postagem sobre o Nepal nas redes sociais Segundo o diretor da Palver, as mensagens tentam criar uma atmosfera para que as pessoas no Brasil tomem as ruas e criem "um caos parecido com o observando no Nepal". "São diversas mensagens nesse tom, de que 'essa é a única forma de combater um governo ditador. Com violência. Não tem como combater com fala. A gente precisa reproduzir a mesma coisa que o Nepal fez lá aqui", diz Fakhouri, citando as mensagens dos grupos públicos de WhatsApp.

Flávio Dino pede investigação à PF Na representação encaminhada à PF, o ministro Flávio Dino citou ameaças feitas contra ele nas redes sociais, após seu voto no julgamento de Bolsonaro e demais réus na terça-feira (9/9). Dino acompanhou Moraes na decisão pela condenação dos réus, embora tenha divergido ao ponderar sobre o peso da participação de alguns deles nos fatos. "Imediatamente após o voto que proferi, no regular cumprimento da função pública que exerço, passei a ser destinatário de graves ameaças contra a minha vida e integridade física, veiculadas via internet", escreve Dino no documento.