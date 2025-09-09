Bandeira americana é novo símbolo da direita brasileira, diz New York Times

AFP Bandeira dos EUA no 7 de Setembro foi mensagem de agradecimento a Trump por tentar intervir a favor de Bolsonaro, destacou o jornal americano A bandeira dos Estados Unidos é o novo símbolo da direita brasileira, disse o jornal americano The New York Times (NYT) em reportagem publicada nesta terça-feira (9/9). Em matéria sobre o protesto de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista no último domingo, 7 de Setembro, o jornal destacou que uma bandeira americana "do tamanho de uma quadra de basquete" foi hasteada em várias faixas da principal avenida da capital paulista.

"A bandeira foi uma mensagem de agradecimento ao presidente Trump por tentar intervir no caso de Bolsonaro", afirma o correspondente do NYT no Brasil, Jack Nicas. "Tornou-se a imagem definidora dos enormes protestos do dia, estampada nas redes sociais e nas primeiras páginas dos jornais." O jornal destaca ainda que o bandeirão americano poderá ser alvo de uma investigação policial, após dois parlamentares brasileiros observarem que ela parecia ter o mesmo tamanho de uma grande bandeira americana usada em campo durante um jogo da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês) em São Paulo, cerca de 36 horas antes. Lindbergh Farias (PT-PB) e Pedro Campos (PSE-PE) alegaram que, se a bandeira tiver sido dada pela NFL ou por outra empresa internacional, violaria as leis brasileiras contra a participação de entidades estrangeiras na política brasileira. Eles pediram à polícia que analisasse as imagens da bandeira e colhesse depoimentos de dirigentes da NFL, destacou a reportagem do NYT, acrescentando que a liga americana refuta as acusações dos parlamentares.

Mudança na imagem global da bandeira dos EUA Segundo o NYT, a presença da bandeira americana nos protestos da direita brasileira é parte "da mudança na imagem global da bandeira dos EUA, à medida que Trump transforma a forma como os Estados Unidos são vistos no exterior". O jornal lembrou que, este ano, manifestantes de direita na Coreia do Sul agitaram bandeiras americanas ao protestar contra o que acreditavam ser uma eleição fraudada. Israelenses conservadores, entusiasmados com o forte apoio dos EUA à guerra em Gaza, também têm penduraram bandeiras americanas em suas janelas. "Mas os apoiadores de Bolsonaro e o movimento de direita no Brasil adotaram as estrelas e listras com particular zelo. Em cidades por todo o país, no domingo, manifestantes de direita se cobriram com a bandeira dos EUA, pintaram o rosto de vermelho, branco e azul e agitaram versões modificadas que combinavam as bandeiras brasileira e americana", observa o New York Times.