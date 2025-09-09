As primeiras imagens de local onde homem morto se escondia com filhos em floresta na Nova Zelândia

A polícia divulgou a primeira imagem do que acredita ser um dos muitos acampamentos onde um pai neozelandês em fuga se escondeu com seus três filhos durante anos. Dois dos filhos de Tom Phillips foram encontrados no local, na região de Waikato, na segunda-feira, horas depois de ele ter sido morto num tiroteio com a polícia.

A polícia encontrou-os com a ajuda da terceira criança, que estava com Phillips quando ele morreu. Eles disseram que as crianças estão "bem", mas que levarão tempo para se recuperar. Pouco antes do Natal de 2021, Phillips desapareceu com seus filhos — Jayda, Maverick e Ember, então com oito, sete e cinco anos, respectivamente. A polícia acredita que ele tenha feito isso após perder a guarda legal deles. Polícia da Nova Zelândia Phillips e seus três filhos foram filmados caminhando em outubro do ano passado Phillips "não teve qualquer consideração" pela segurança das crianças e "literalmente colocou-as em perigo", afirmou o comissário de polícia Richard Chambers à imprensa na terça-feira, acrescentando que elas estão agora sob os cuidados das autoridades. Um estoque de armas de fogo e munições também foi encontrado no acampamento, que é cercado por vegetação densa. Duas motos quadriciclos aparecem estacionadas entre as árvores.

Quando as autoridades chegaram ao local, a busca pelas duas crianças já estava em andamento havia quase 12 horas. Na madrugada de segunda-feira, a polícia respondeu a uma denúncia de tentativa de roubo em uma loja rural de suprimentos agrícolas na pequena cidade de Piopio. E foi lá que eles entraram em um tiroteio com Phillips. Um policial ficou gravemente ferido depois que Phillips atirou nele com um rifle de alta potência. Chambers disse que a polícia não tem "absolutamente nenhuma dúvida" de que a intenção era matar o policial.

O policial ferido passou por uma série de cirurgias, mas ainda tem um longo caminho pela frente até se recuperar, disse Chambers. O caso Phillips tem mantido a Nova Zelândia em suspense desde o dia em que ele se tornou um fugitivo, há quase quatro anos, e embora os eventos de segunda-feira sugiram que o mistério chegou ao fim, a polícia ainda está buscando respostas. Eles estão tentando descobrir como Phillips, que se acredita ter cerca de 30 anos, conseguiu escapar da captura, apesar de uma busca nacional. E querem saber como ele conseguiu ter acesso a armas de fogo.