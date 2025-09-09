A suposta carta de Trump a Epstein, com desenho de corpo de mulher, divulgada por parlamentares dos EUA

Getty Images Epstein e Trump em 1997 — foram próximos por anos, mas Trump afirma que romperam no início dos anos 2000 Parlamentares dos Estados Unidos divulgaram nesta segunda-feira (08/09) uma cópia de um "livro de aniversário" entregue em 2003 ao financista Jeffrey Epstein, condenado por pedofilia e morto em 2019 enquanto aguardava julgamento por outras acusações. O material inclui uma nota supostamente escrita e assinada pelo hoje presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O livro com mensagens a Epstein pelo seu aniversário de 50 anos foi divulgado pelos parlamentares americanos junto com uma série de documentos que incluem o testamento de Epstein e sua agenda pessoal, na qual aparecem contatos de membros da realeza britânica, celebridades, empresários, modelos e políticos de vários países.

Os advogados do espólio de Epstein enviaram documentos ao Comitê de Supervisão da Câmara após serem intimados no mês passado para a entrega de vários documentos, entre eles o livro de aniversário. A Casa Branca negou a autenticidade da suposta nota de Trump, que trazia um desenho do corpo feminino, e afirmou que o presidente "não fez o desenho e nem o assinou". Afirmou ainda que a assinatura presente na imagem não corresponde à dele. O presidente Donald Trump não comentou a divulgação da nota. A divulgação da suposta carta de Trump ocorre enquanto o presidente enfrenta pressão crescente, inclusive de aliados e de integrantes de seu próprio Partido Republicano, por mais transparência sobre o que as investigações a respeito de Epstein revelaram. O livro de 238 páginas foi preparado em 2003 para o aniversário de 50 anos de Epstein pela britânica Ghislaine Maxwell, ex-namorada e cúmplice de Epstein. Ela foi condenada em 2021 por conspiração no tráfico sexual de menores.

Esse material, que inclui a suposta mensagem de Trump, foi produzido três anos antes de as alegações de abuso sexual contra Epstein se tornarem públicas. Epstein foi indiciado pela primeira vez em 2006, na Flórida, acusado de crime estadual de solicitação de prostituição. Trump e Epstein foram amigos por vários anos, mas o presidente americano afirmou que se desentendeu com Epstein no início dos anos 2000, após o financista contratar funcionários de seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida. Intitulado "Os Primeiros Cinquenta Anos", o livro reúne mensagens supostamente enviadas por pessoas ligadas a Epstein.

Quando a existência da nota atribuída a Trump foi revelada pelo Wall Street Journal em julho de 2025, o presidente americano disse que ela era "falsa" e negou ser o autor dela. Trump processou judicialmente repórteres, editores e executivos do jornal, incluindo Rupert Murdoch, dono da News Corp, pedindo indenização de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 55 bilhões). Ainda não houve decisão final sobre o processo. X/Reprodução Democratas do Comitê de Supervisão da Câmara divulgaram a imagem nesta segunda-feira, após recebê-la do espólio de Epstein. A Casa Branca afirmou que "o presidente Trump não desenhou esta imagem e não a assinou". Agora, meses depois, parlamentares do Partido Democrata publicaram na rede social X uma imagem da suposta carta de aniversário antes da divulgação oficial do material e de outros documentos de Epstein pelo Comitê de Supervisão da Câmara. Eis o conteúdo do suposto texto, traduzido:

Voz-off: Deve haver mais na vida do que ter tudo. Donald: Sim, há, mas não direi o que é. Jeffrey: Nem eu, já que também sei o que é.